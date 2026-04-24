أسباب رائحة الجسم الكريهة وطرق علاجها

رائحة الجسم هي الرائحة التي تشمها عندما يلامس عرقك البكتيريا الموجودة على جلدك، العرق بحد ذاته عديم الرائحة، ولكن عندما تختلط البكتيريا الموجودة على جلدك به، ينتج عنه رائحة. قد تكون رائحة الجسم حلوة، أو حامضة، أو لاذعة، أو تشبه رائحة البصل. لا تؤثر كمية العرق بالضرورة على رائحة الجسم. لهذا السبب، قد تكون رائحة جسم الشخص كريهة دون أن يكون متعرقًا. وعلى العكس، قد يتعرق الشخص بغزارة دون أن تنبعث منه رائحة. والسبب في ذلك هو أن رائحة الجسم ناتجة عن نوع البكتيريا الموجودة على جلدك وكيفية تفاعل هذه البكتيريا مع العرق، وليس عن العرق نفسه.

التعرق هو إفراز السوائل من الغدد العرقية على سطح الجلد، هناك نوعان من الغدد العرقية: الغدد الإكرينية والغدد المفرزة.

ما الذي يُسبب رائحة الجسم؟



تحدث رائحة الجسم عندما تتلامس البكتيريا الموجودة على الجلد مع العرق. جلدنا مُغطى بشكل طبيعي بالبكتيريا. عندما نتعرق، يختلط الماء والملح والدهون مع هذه البكتيريا، مما قد يُسبب رائحة. قد تكون الرائحة كريهة، أو مُنعشة، أو عديمة الرائحة تمامًا. عوامل مثل الطعام الذي نتناوله، والهرمونات، والأدوية، تُؤثر على رائحة الجسم. حالة تُسمى فرط التعرق تُسبب تعرقًا مُفرطًا. قد يكون الأشخاص المُصابون بهذه الحالة أكثر عُرضة لرائحة الجسم الكريهة بسبب كثرة تعرقهم، ولكن غالبًا ما تكون الغدد العرقية الإكرينية هي التي تُسبب مُعظم الانزعاج الناتج عن تعرق راحتي اليدين والقدمين.

في كل مرة تتعرق فيها، هناك احتمال أن تُنتج رائحة جسم كريهة. بعض الأشخاص أكثر عُرضة لرائحة الجسم الكريهة من غيرهم.

من العوامل الأخرى التي قد تُؤثر على رائحة الجسم:

ممارسة الرياضة.

التوتر أو القلق.

الطقس الحار.

زيادة الوزن/السمنة.

الوراثة.

طرق علاج رائحة الجسم الكريهة

تعتمد علاجات فرط التعرق ورائحة الجسم الكريهة على السبب الكامن، والذي يمكن لمقدم الرعاية الصحية تحديده من خلال الفحص السريري وتحاليل الدم أو البول.

قد تشمل علاجات رائحة الجسم ما يلي:

النظافة الشخصية ونمط الحياة

حافظ على نظافة بشرتك بالاستحمام يوميًا بصابون مضاد للبكتيريا، ركز على المناطق التي تتعرق فيها بكثرة، مثل الإبطين ومنطقة العانة، إزالة بعض البكتيريا من بشرتك بانتظام يمكن أن يمنع رائحة الجسم الكريهة.

احرص على حلاقة شعر الإبطين، حتى يتبخر العرق بسرعة ولا يتاح له وقت طويل للتفاعل مع البكتيريا، فالشعر بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا.

اغسل ملابسك بانتظام، وارتدِ ملابس نظيفة.

ارتدِ ملابس فضفاضة مصنوعة من القطن، فهذا يسمح لبشرتك بالتنفس. وينطبق هذا أيضًا على الملابس الداخلية، كما أن الملابس الماصة للرطوبة (الأقمشة التي تسحب الرطوبة بعيدًا عن بشرتك) مفيدة أيضًا.

استخدم مزيل عرق موضعيا، يعمل عن طريق سحب العرق إلى الغدد العرقية. يقل إفراز العرق عندما يتلقى جسمك إشارة بامتلاء الغدد العرقية، تشمل هذه المستحضرات مضادات العرق التي تُصرف بدون وصفة طبية، بالإضافة إلى مضادات العرق التي تُصرف بوصفة طبية.

حاول تجنب الأطعمة ذات الرائحة النفاذة في نظامك الغذائي، أو انتبه إلى ما إذا كانت أطعمة معينة تزيد من رائحة جسمك سوءًا. الثوم والبصل والكحول أمثلة على الأطعمة التي قد تجعل رائحة عرقك كريهة.

المصدر: clevelandclinic