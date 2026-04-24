ضربة موجعة لبيراميدز.. 6 غيابات قبل مواجهة الحسم أمام الأهلي

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من أزمة غيابات مؤثرة قبل مواجهته المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الغيابات كالتالي:

أحمد سامي (الإيقاف بسبب تراكم الإنذارات)

مروان حمدي (الإيقاف بسبب الإنذار الثالث)

أحمد عاطف قطة (إصابة)

أسامة جلال (إصابة)

محمد حمدي (إصابة)

مصطفى فتحي (إصابة)

وتضع هذه الغيابات الجهاز الفني لبيراميدز في موقف صعب قبل اللقاء المرتقب أمام الأهلي، في ظل نقص كبير في عناصر أساسية داخل الفريق.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، لتحدٍ صعب مع نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة الرابعة بمجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين الموافق 27 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساء، وتنقل المباراة عبر شبكة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.