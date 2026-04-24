علاج جذري يقترب من الواقع .. ثورة جينية جديدة تبشر بإنهاء معاناة مرضى السكري

كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكري بجامعة هارفارد، عن تطورات علمية متسارعة قد تمهد للوصول إلى علاج جذري لمرض السكري من النوع الأول خلال 5 إلى 10 سنوات، في ضوء التقدم الكبير في الأبحاث الطبية عالميًا.

خلايا قادرة على إنتاج الأنسولين

وأوضح خلال استضاته ببرنامج "مصر تستطيع" على قناة dmc، أن العلماء تمكنوا من تحويل خلايا عادية في الجسم إلى خلايا قادرة على إنتاج الأنسولين، بحيث تؤدي وظيفة مشابهة تمامًا لخلايا البنكرياس.

إفراز الأنسولين بشكل طبيعي

وأشار إلى وجود تقنية حديثة تعتمد على العلاج الجيني، يتم من خلالها إدخال "كود جيني" إلى الجسم عبر فيروس معين في العضلة الأمامية للفخذ، لتبدأ الخلايا العضلية بعد ذلك في إفراز الأنسولين بشكل طبيعي وفقًا لمستويات السكر في الدم.

أدوية مثبطة للمناعة

ولفت إلى أن هذا النوع من العلاج لا يحتاج إلى أدوية مثبطة للمناعة، كما أنه يُطبق مرة واحدة فقط خلال حياة المريض، ما يجعله تطورًا غير مسبوق في مجال علاج السكري.

الانتقال إلى التجارب البشرية

وأكد نجاح التجارب على الحيوانات، وخاصة الكلاب، لمدة وصلت إلى 4 سنوات دون تسجيل أي مضاعفات صحية، مشيرًا إلى بدء مرحلة الانتقال إلى التجارب البشرية بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا وعدد من الشركات الطبية الكبرى في الولايات المتحدة.