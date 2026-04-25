دماء على الطريق الصحراوي.. مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأخميم

تحول الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، إلى مسرح لحادث مأساوي، بعدما انقلبت سيارة ميكروباص في الاتجاه المؤدي إلى أسيوط، مخلفة وراءها ضحايا ومصابين، في مشهد يعكس خطورة الطرق السريعة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين ومتوفاة بالطريق الصحراوي الشرقي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب السيارة؛ ما أسفر عن إصابة كل من:" حسن أ.ح 33 عامًا- سائق، زياد م.أ- 20 عامًا، أحمد أ.أ- 74 عامًا، وعدلي ج.ف- 34 عامًا، وجميعهم يقيمون بمركز أبو تشت بمحافظة قنا".

كما أسفر الحادث عن وفاة السيدة "مرفت م.ع.ر"، 50 عامًا، وتم نقل جثمانها إلى مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيدي السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق، خاصة مع السرعات المرتفعة على الطرق الصحراوية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت بسرعة إجراء التحريات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، فيما تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.