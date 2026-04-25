رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشارك فى جلسة رحلة المرأة فى السينما المصرية

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جلسة " عزيزة أمير .. البداية ورحلة المرأة فى السينما المصرية " ، والتى تم تنظيمها بمكتبة مصر العامة ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة ، وسط حضور متميز من الفنانين والمبدعين والمفكرين .

كما حضر الجلسة السفيرة أنجلينا آيخهورست رئيس بعثة الإتحاد الأوروبى فى مصر ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتورة مروة علم الدين القائم بأعمال ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر ، والسيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان .

وفى كلمته أكد المحافظ على أن جوهر صناعة الفن يرتكز فى السينما والثقافة والإبداع بإعتباره أثر ممتد إلى الأجيال ، وهو ما يتضمنه عنوان الجلسة عن عزيزة أمير التى تعد بمثابة شخصية ملهمة للكثير من خلال إتخاذها قرار التمثيل والإنتاج والإخراج لتتغلب على التحديات ، وإستمرت الرحلة منذ ذلك الحين من الرائدات إلى نجمات السينما اللاتى صنعن أمجاد يتوارثها جيل بعد جيل.

أفلام المرأة 

لتجسد بذلك الدور الرائد للمرأة المصرية فى صناعة الفن والثقافة من خلال وضعها لقاعدة ومسار مستمر للإلهام والقدوة ، وكل مرحلة فى المجتمع كان لها إنعكاس بناء على الشاشة تم من خلالها التعبير عن التغيرات والقضايا المجتمعية المختلفة .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى وضعنا رؤية أسوان 2040 ، والتى ترتكز على فكرة فحواها أن التنمية تبدأ من الإنسان ، ومحورها الإنسان لخدمته وإستفادته منها ، فالتنمية وعى وثقافة وقدرة على التعبير ، وهدفنا هو إننا نبنى ونستثمر فى البشر قبل ما نبنى المشروعات ، والفن يعتبر جزء أصيل من التنمية ، لأنه أداة للتغيير ، وبنركز أيضاً على الشباب ، ودورنا كجهاز تنفيذى نقدم له دعمنا الكامل لإستثمار طاقته الإيجابية بما يعود بالنفع والخير له ولأسرته ومجتمعه .

وأضاف عمرو لاشين بأنه فى ظل وجود شركاء دوليين مثل الإتحاد الأوروبى وهيئات الأمم المتحدة المختلفة ، ومشاركتهم الجادة فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يعكس بأن الثقافة أصبحت لغة مشتركة بين المجتمعات فى الوطن الواحد والعالم كله ، ولذا فإن كل فيلم يعتبر هو بداية حكاية جديدة .

وفى ختام كلمته أكد لاشين على أن رسالة محافظة أسوان بأن نستمر داعمين للفن ، وللحوار ، ولكل فكرة حقيقية بناءة وهادفة .

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

