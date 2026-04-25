الغندور يكشف مفاجأة بشأن ركلة جزاء فاركو وطلائع الجيش

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن مباراة فاركو و طلائع الجيش واحتساب ركلة الجزاء.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"المدير الفني للحكام اوسكار نزل حالة امس علي جروب الواتس بين فاركو و الجيش بعد استدعاء محمود عاشور للحكم القلاوي و اكثر من تسعين حكم اقروا بعدم وجود ركلة جزاء تقريبا اجماع رغم قرار حكم الفار و بموافقة حكم الساحة و دي حالة الطقس شبيهة لحالة ماتش سيراميكا و الأهلي و كان احكم الفار محمود عاشور في ماتش الذهاب بين اتحاد العاصمة و اوليمبيك اسفي لم يستدعي الكابتن الحكم امين عمر في حالة مشابهة تماما لحالة امس في وجهة نظر كثير من الحكام".

وواصلت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة أوسكار رويز، جولاتها بالمحافظات، حيث احتضنت الإسماعيلية معسكرًا جديدًا للحكام اليوم، في إطار خطة الإعداد المستمرة.

وتضمن المعسكر، اليوم، سلسلة من المحاضرات الفنية المتقدمة، ركزت على تحسين تمركز الحكم داخل الملعب وآليات التحرك السليم، إلى جانب تعزيز قدرته على إدارة اللقاء باستخدام أدواته المختلفة لفرض الانضباط والسيطرة.

كما تم استعراض عدد من الحالات التحكيمية داخل منطقة الجزاء، مع تحليلها بشكل عملي للوصول إلى أفضل القرارات التحكيمية.

وتأتي هذه الجولات، ضمن برنامج اتحاد الكرة لتطوير منظومة التحكيم المصري.