محافظ أسوان يقود تحركاً عاجلاً لإصلاح كسر خط للمياه وطفح للصرف الصحى

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة ميدانية لمتابعة عدد من المشكلات الحيوية التى تم رصدها عبر وسائل التواصل المختلفة ، مؤكداً أن صوت المواطن يحظى بأولوية قصوى فى أجندة العمل التنفيذى.

ويأتى ذلك فى إستجابة فورية تعكس جدية التعامل مع شكاوى المواطنين ، وحرصاً على تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وقام المحافظ أثناء جولته بتفقد موقع الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب بطريق المسلة ، حيث وجه على الفور شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بفرق الصيانة الفنية إلى موقع البلا غ، مع إتخاذ الإجراءات العاجلة لإصلاح الكسر بشكل كامل، وضمان عودة الخدمة للمواطنين فى أسرع وقت ممكن .

وفى سياق متصل ، إنتقل محافظ أسوان لمعاينة موقع طفح الصرف الصحى بجوار الصالة المغطاة بشارع بتريس لومومبا (الجيش) ، حيث شدد على ضرورة التحرك السريع لإحتواء الموقف ، مكلفًا الجهات المختصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بمعدات وفرق الكسح لشفط تراكمات المياه ، والتعامل الفورى مع الطفح ، وإجراء الصيانة لخط الصرف .

جولة ميدانية

كما وجه المهندس عمرو لاشين بضرورة التنسيق الكامل بين شركة المياه ومديرية الطرق والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لسرعة إعادة تمهيد الطريق ورفع أى آثار ناتجة عن أعمال الإصلاح بما يضمن عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها وتحقيق السيولة والإنسيابية للمواطنين والمركبات .

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل وفق رؤية تعتمد على التفاعل المباشر والسريع مع شكاوى المواطنين ، مشددًا على أن أى تقصير فى التعامل مع المشكلات الخدمية لن يتم التهاون معه ، وأن العمل الميدانى هو السبيل الأمثل لتحقيق رضا المواطن وتحسين جودة الحياة على أرض المحافظة .

وتؤكد محافظة أسوان أن التعامل السريع مع شكاوى المواطنين يمثل أولوية قصوى ، وأن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لرصد المشكلات والتدخل الفوري لحلها.

والتشديد على إستمرار الجولات الميدانية لضمان جودة الخدمات المقدمة ، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت بما يحقق رضا المواطن ويحافظ على المظهر الحضاري والسيولة المرورية داخل الشارع الأسوانى .