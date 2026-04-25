إنشاء مدرسة تعليم أساسي في مغاغة

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمعاينة قطعة أرض فضاء على مساحة 2777 مترًا مربعًا بجوار المجمع التعليمي، تمهيدًا لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي عليها، بما يسهم في خدمة أبناء المركز ودعم المنظومة التعليمية، وذلك ضمن خطة الدولة للاستفادة من الأصول غير المستغلة في إقامة مشروعات تنموية وخدمية.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء المدارس الجديدة ورفع كفاءة المنشآت التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بقطاع التعليم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، والقضاء على نظام الفترات المسائية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطلاب على التحصيل الدراسي.

ووجّه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لدراسة الموقع، وإعداد التصورات المناسبة للاستغلال الأمثل لقطعة الأرض، بما يحقق الاستفادة القصوى منها ويلبي احتياجات أبناء المنطقة، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم خطط التوسع التعليمي بمختلف المراكز والقرى.

جاء ذلك بحضور النائب محسن حته، عضو مجلس النواب، والنائب طاهر فتح الباب عضو مجلس الشيوخ والمهندس أحمد عثمان، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، والدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة مغاغة.

