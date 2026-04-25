خبير عسكري: الإسرائيليون في حالة انهيار نفسي ولا يعلمون إلى أين يقودهم نتنياهو

أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، أن نتنياهو أعلن أكثر من مرة عن خريطة تغيير شكل الشرق الأوسط .

وقال أسامة كبير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد”: الإسرائيليون في حالة انهيار نفسي من الداخل ولا يعلمون إلى أين يقودهم نتنياهو.

وتابع أسامة كبير، أن السلام يحتاج إلى قوة تحميه"، مضيفا:" الجيش المصري نموج في الشرف والقوة وتحمل المشقة والعزة والكرامة".

وأضاف أسامة كبير أن فيلم «الشهيد البطل الرشاش عمرو أسامة» يأتي ضمن سلسلة أفلام القوات المسلحة التي تُعرض حاليًا، موضحًا أن هذه السلسلة تسلط الضوء على دور أهالي سيناء ودعمهم للدولة، مؤكدًا أن تنمية سيناء جاءت بالتوازي مع انطلاق العملية الشاملة لدحر الإرهاب في «أرض الفيروز».

