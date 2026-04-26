شعبة الذهب: تراجع محدود للأسعار في مصر وهبوط عالمي 2.5%

قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في مصر شهدت تراجع محدود خلال تداولات الأسبوع الماضي، مدفوع بانخفاض سعر أونصة الذهب 2.5% لتغلق عند 4709 دولارات، إلى جانب حالة التذبذب في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما انعكس بشكل مباشر على آليات تسعير الذهب في السوق.

وأوضح واصف وفق التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن عيار 21، وهو الأكثر تداول في مصر، سجل انخفاض بنسبة 0.7% خلال الأسبوع، حيث افتتح التعاملات عند مستوى 7040 جنيه للجرام، قبل أن ينهيها عند 6990 جنيه، بعدما لامس أدنى مستوى له عند 6940 جنيه، مشير إلى أن السوق تحرك في نطاق عرضي مائل للهبوط وسط حالة من عدم وضوح الاتجاه جراء تغيرات واضحة في المؤشرات العالمية للذهب بفعل حركة النفط والدولار.

وأضاف أن التذبذب كان السمة الغالبة على حركة الذهب في مصر خلال الفترة الماضية، نتيجة تداخل عدة عوامل، أبرزها تراجع الأونصة عالميًا الذي فرض ضغوط سلبية على الأسعار، في مقابل ارتفاع الدولار في مصر الذي ساهم في الحد من وتيرة الهبوط، ليخلق حالة من التوازن النسبي في التسعير.

توقعات السوق



وفيما يتعلق بالتوقعات، أوضح رئيس شعبة الذهب أن الذهب عالميًا أنهى الأسبوع الماضي على تراجع، بعد موجة صعود استمرت أربعة أسابيع متتالية، متأثر بارتفاع مستويات الدولار واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، مؤكد أن الأونصة نجحت في التماسك أعلى مستوى دعم 4700 دولار رغم التحركات المتذبذبة وهذا يشير لحركة أسبوعية لن تختلف كثيرا عن الأسبوع الماضي ليظل السعر في نطاق عرضي في حدود 100 دولار بين الصعود والهبوط.