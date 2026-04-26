موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري
مؤتمر صحفي غدا في الزمالك للإعلان عن تفاصيل الشراكة مع راع جديد
عماد الدين حسين: حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض فردي ولا علاقة له بحرب إيران
كيف يفكر توروب لمواجهة الأهلي وبيراميدز؟.. الخطة كاملة
التضامن:بدء سفر حجاج الجمعيات أول أسبوع في مايو المقبل
6 محاذير.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة انبي والأهلي؟
الجيش المصري بالمركز الـ 12 عالميا والبحرية الـ 6.. اللواء النصيري يوجه رسالة للمصريين
شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لجمهورها وتدعو لـ هاني شاكر بالشفاء.. فيديو
قائد قوة القدس بالحرس الثوري: حزب الله أثبت كذب ادّعاءات الكيان بشأن تدميره
طلاب صيدلة الأزهر بأسيوط يطلقون حملة للتبرع بالدم تحت شعار أنا متبرع دائم
تحديث 80% من مناهج التعليم الفني مواكبة سوق العمل
إيرادات الأفلام.. صراع شرس بين أحمد مالك والفيشاوي
اقتصاد

شعبة الذهب: تراجع محدود للأسعار في مصر وهبوط عالمي 2.5%

ولاء عبد الكريم

قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في مصر شهدت تراجع محدود خلال تداولات الأسبوع الماضي، مدفوع بانخفاض سعر أونصة الذهب 2.5% لتغلق عند 4709 دولارات، إلى جانب حالة التذبذب في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما انعكس بشكل مباشر على آليات تسعير الذهب في السوق.

وأوضح واصف وفق التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن عيار 21، وهو الأكثر تداول في مصر، سجل انخفاض بنسبة 0.7% خلال الأسبوع، حيث افتتح التعاملات عند مستوى 7040 جنيه للجرام، قبل أن ينهيها عند 6990 جنيه، بعدما لامس أدنى مستوى له عند 6940 جنيه، مشير إلى أن السوق تحرك في نطاق عرضي مائل للهبوط وسط حالة من عدم وضوح الاتجاه جراء تغيرات واضحة في المؤشرات العالمية للذهب بفعل حركة النفط والدولار.

وأضاف أن التذبذب كان السمة الغالبة على حركة الذهب في مصر خلال الفترة الماضية، نتيجة تداخل عدة عوامل، أبرزها تراجع الأونصة عالميًا الذي فرض ضغوط سلبية على الأسعار، في مقابل ارتفاع الدولار في مصر الذي ساهم في الحد من وتيرة الهبوط، ليخلق حالة من التوازن النسبي في التسعير.

توقعات السوق 


وفيما يتعلق بالتوقعات، أوضح رئيس شعبة الذهب أن الذهب عالميًا أنهى الأسبوع الماضي على تراجع، بعد موجة صعود استمرت أربعة أسابيع متتالية، متأثر بارتفاع مستويات الدولار واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، مؤكد أن الأونصة نجحت في التماسك أعلى مستوى دعم 4700 دولار رغم التحركات المتذبذبة وهذا يشير لحركة أسبوعية لن تختلف كثيرا عن الأسبوع الماضي ليظل السعر في نطاق عرضي في حدود 100 دولار بين الصعود والهبوط.

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

رجالة الزمالك تتصدّر المشهد.. مصطفى يونس يُفجّر مفاجأة: لا أتمنى فوز الأهلي بالبطولة لهذه الأسباب

وفاة ابنة عم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والأسرة تتلقى العزاء في أسيوط

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

أمين البحوث الإسلامية: ذكرى تحرير سيناء ملحمةٌ وطنيةٌ خالدةٌ تؤكِّد قوَّة الدولة المصرية

أدعية صباحية قصيرة.. جامعة لكل خير فاغتنمها

وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ سيد متولي عبدالعال.. أحد أعلام دولة التلاوة في مصر وصوت التلاوة المصرية الأصيلة

طريقة عمل توفي الكراميل

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

بدون بطانة.. فستان أروى جودة قبل التعديل يثير السوشيال ميديا

أنغام بفستان فيروزي في حفلتها بأبوظبي

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

