إحباط محاولة تهريب 1.5 طن سولار للسوق السوداء بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم 1,5 طن مواد بترولية "سولار" محملة على مركبتين "تروسيكل" تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بأسوان.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بتجميع وحجب المواد البترولية عن التداول بالأسواق لإعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما (مركبتين "تروسيكل" – بدون لوحات معدنية) محمل عليهما (1,5 طن مواد بترولية "سولار") بدائرة مركز شرطة إسنا ، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المواد البترولية من المدير المسئول عن إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة المركز "أمكن ضبطه" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء .





