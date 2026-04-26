أخبار التكنولوجيا| هواتف جديدة تغزو الأسواق قريبا .. أفضل هاتف ألعاب في الأسواق بمواصفات احترافية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قبل ما تبيع موبيلك .. نصائح قد تنقذك من تسريب حياتك بالكامل

أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا غنى عنه في حياتنا ومع إطلاق العديد من النماذج الجديدة، قد يختار الكثيرون منا القيام بالترقية وشراء هواتف ذات إمكانيات أعلى وأكثر تقدمًا ولكن قبل بيع هاتفك إليك وفقا لموقع gizmochina كيفية القيام بمسح البيانات بأمان

بميزات ثورية.. هواتف جديدة تغزو الأسواق قريبا إليك أهم مواصفاتها

بدأت تظهر تفاصيل هاتفي Vivo X Fold 6 و Xiaomi Mix Fold 5، ويقترب موعد إطلاقهما.

فخلال الأشهر القليلة الماضية، كشفت Honor النقاب عن هاتف Honor Magic V6 المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، بينما ظهر هاتف Oppo Find N6 القابل للطي لأول مرة بنسخة سباعية النواة من نفس المعالج. وبالإضافة إلى Samsung Galaxy Z Fold 8، من المتوقع إطلاق هاتفين ذكيين آخرين قابلين للطي أفقيًا من Vivo و Xiaomi خلال الأشهر القادمة. إليكم نظرة على ما يمكن توقعه من هذه الهواتف القابلة للطي.

محبي الجيمز.. إليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق بمواصفات احترافية

من المقرر إطلاق هاتف OnePlus Ace 6 Ultra في 28 أبريل، وكما هو معتاد قبل الإطلاق الرسمي، فقد ظهرت معظم تفاصيل الهاتف الرئيسية إلا أنه يبدو أن قائمة المواصفات الشبه كاملة قد تكون قبل الكشف الرسمي عنه.

تشير الشائعات إلى أن هاتف OnePlus Ace 6 Ultra سيأتي بشاشة مسطحة من نوع LTPS مقاس 6.78 بوصة من شركة BOE بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز . وسيعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 9500 الرائد .

Apple تطلق أول جهاز يُدعّم شاشات OLED .. إليك أهم مواصفاتها

قد يكون جهاز MacBook Ultra أول جهاز من Apple يدعم شاشات OLED واللمس فبحسب مارك جورمان من بلومبيرج تعمل آبل على تطوير حاسوب محمول جديد فائق الأداء، يُطلق عليه مبدئيًا اسم ماك بوك ألترا. والهدف هو وضعه في فئة أعلى من ماك بوك برو الحالي، مع توقع إطلاقه في أوائل عام ٢٠٢٧. إذا تحقق هذا، فقد يكون أحد أكبر التغييرات التي طرأت على تشكيلة أجهزة آبل منذ سنوات

من المتوقع أن تُشكّل الشاشة نقلة نوعية. يُقال إن جهاز MacBook Ultra هو أول جهاز MacBook ينتقل إلى شاشة OLED، ليحل محل شاشات Mini LED المستخدمة في طرازات Pro الحالية