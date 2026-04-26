رسوم على التذاكر وعقود اللاعبين.. مصادر تمويل متنوعة لصندوق الأبطال الرياضيين

كشف مشروع قانون إنشاء "صندوق الرعاية والأمان للأبطال الرياضيين" عن آليات تمويل متعددة تشمل نسبًا من عقود البث واللاعبين والإعلانات، إلى جانب رسوم مباشرة على التذاكر والاشتراكات.

وحدد نص المادة 3 مصادر تمويل متعددة للصندوق، تشمل الاعتمادات التي تخصصها الدولة، والتبرعات والهبات والوصايا، إلى جانب نسبة 1% من عقود بث المباريات والمسابقات الرياضية، و1% من عقود اللاعبين المقيدين بالاتحادات الرياضية، و2% من عقود الدعاية والإعلان، و3% من عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين، و2% من عقود المدربين، و1% من عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم، و1% من عقود تنظيم المباريات، و1% من رسوم ترخيص شركات الاستثمار الرياضي.

ونصت المادة (1) من مشروع القانون المعد من قبل وزارة الشباب والرياضة على إنشاء صندوق بوزارة الشباب والرياضة يحمل اسم "صندوق الرعاية والأمان للأبطال الرياضيين"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتُعد أمواله أموالًا عامة.

ويتولى تمويل البرامج والأنشطة والمشروعات الخاصة بالرياضيين، والعمل على رفع مستواهم الصحي والاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب تأهيلهم علميًا ومهنيًا.