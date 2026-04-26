فصل الكهرباء غداً عن قرية الدمايرة وتوابعها بكفر الشيخ

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار عن محطة محولات الحفير، غداً الإثنين الموافق 27 أبريل الجاري اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهرا، وذلك لعمل الصيانة الدورية على المحطة.

وأوضح قطاع الكهرباء، اليوم الأحد، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية الدمايرة وتوابعها، بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

ويتقدم قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.