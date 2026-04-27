يورتشيتش يفاضل بين حامد حمدان وكريم حافظ في قلب الدفاع أمام الأهلي

أكد الإعلامي جمال الغندور أن كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز يميل للاعتماد على حامد حمدان أو كريم حافظ في قلب الدفاع بجانب محمود مرعي أمام الأهلي.

وقال الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور أن بيراميدز يعاني من غياب أحمد سامي للإيقاف وأسامة جلال وعلي جبر للإصابة، وبالتالي هناك اتجاه للاعتماد على كريم حافظ أو حامد حمدان في قلب الدفاع.

ويتواجد محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر والشيبي ظهير أيمن، مع تواجد مهند لاشين ووليد الكرتي في وسط الملعب، ومحمود زلاكا وزيكو وناصر ماهر، وماييلي في خط الهجوم.