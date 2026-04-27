الغربية ترفع 220 طن مخلفات في حملات نظافة موسعة تشمل السنطة وسمنود وكفر الزيات

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، تنفيذ الحملات المكثفة لرفع تراكمات المخلفات والقضاء على بؤر تجمعات القمامة التاريخية بعدد من مراكز المحافظة، حيث شملت الحملات مراكز السنطة وسمنود وكفر الزيات، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف إعادة الانضباط للشارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة وتحسين البيئة العامة.

وأسفرت الحملات عن رفع 220 طنًا من المخلفات المتراكمة، من خلال التعامل مع 6 بؤر تجمع للقمامة، تم الانتهاء من إزالة 4 بؤر منها بالكامل، فيما تتواصل الأعمال لاستكمال إزالة بؤرتين أخريين، وسط انتشار مكثف للمعدات وسيارات النقل وفرق النظافة التي تعمل على مدار اليوم لرفع التراكمات أولًا بأول.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها الميدانية المكبرة بكافة المراكز والمدن، مشددًا على أن ملف النظافة يمثل أحد أهم الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة، ولن يكون هناك تهاون في التعامل مع أي بؤر أو تجمعات عشوائية للمخلفات.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة تحرك سريعة ومدروسة تستهدف القضاء النهائي على البؤر التاريخية ومنع عودتها مرة أخرى، بما يضمن الحفاظ على الشكل الحضاري للشوارع والميادين وتوفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بأبناء الغربية.