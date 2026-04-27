محافظ الغربية يؤكد استمرار التفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تعزيز جسور التواصل المباشر مع المواطنين من خلال مبادرة “الغربية بتتغير بيكم”، التي تم إطلاقها لتكون نافذة فعالة لرصد الشكاوى والمطالب الجماهيرية والتعامل معها بصورة عاجلة، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطن.

توجيهات محافظ الغربية

وأشار محافظ الغربية إلى أن المبادرة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق استجابة ملموسة لعدد كبير من البلاغات الواردة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تتعامل مع كل شكوى بمنتهى الجدية، مع توجيه المختصين بسرعة الفحص الميداني واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب الشكوى في أسرع وقت ممكن.

تحرك تنفيذي

وشدد المحافظ على أن شكاوى المواطنين تمثل أولوية قصوى في أجندة العمل التنفيذي، خاصة ما يتعلق بالخدمات الحيوية واليومية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وفي مقدمتها الصحة ،أعطال الإنارة العامة، ورفع كفاءة النظافة، وتحسين مستوى المرافق، مؤكدًا أن المتابعة لا تقتصر على تلقي البلاغ فقط، وإنما تمتد حتى التأكد من التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تلقت تعليمات مشددة بضرورة التفاعل السريع مع ما يتم رصده عبر المبادرة، وعدم ترك أي بلاغ دون متابعة أو رد، مع استمرار الجولات الميدانية المفاجئة للوقوف على مستوى الخدمات ومراجعة ما تم تنفيذه من استجابات، بما يضمن تحقيق نتائج يشعر بها المواطن في الشارع.

حل مشكلات المواطنين

واختتم محافظ الغربية تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة ترفع شعار “المواطن أولًا” في جميع الملفات، وأن مبادرة “الغربية بتتغير بيكم” ستظل منصة مفتوحة أمام الجميع لعرض الشكاوى والمقترحات، بما يعزز مناخ المشاركة المجتمعية ويُسهم في بناء جهاز تنفيذي أكثر قربًا من احتياجات الناس وأكثر قدرة على الاستجابة السريعة.