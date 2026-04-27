جريمة هزت المرج.. تفاصيل مصرع ربة منزل ووالدتها وإصابة 5 أشخاص بسبب الخلافات
رسائل نارية.. نعيم قاسم: المقاومة مستمرة وقوية والعدو تفاجأ بصمود المقاومين
أحد أبطال حرب أكتوبر.. الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء
نجوم أفريقيا يواصلون التألق.. محرز يقترب من إيتو وتوريه في الألقاب
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
بعد موافقة الشيوخ على القانون.. زيادة القسط السنوي لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية إلى 7%
نيرة الأحمر : الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. صور
أرض البطولات.. محافظ جنوب سيناء يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بطور سيناء
كمين للمقاومة اللبنانية.. ضرب مروحية إسرائيلية خلال محاولة إنقاذ
جيش الاحتلال: استهدفنا 3 عناصر من حزب الله بعد رصدهم قرب خط الدفاع الأمامي بجنوب لبنان
الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج
تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة
محافظ الغربية يؤكد استمرار التفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تعزيز جسور التواصل المباشر مع المواطنين من خلال مبادرة “الغربية بتتغير بيكم”، التي تم إطلاقها لتكون نافذة فعالة لرصد الشكاوى والمطالب الجماهيرية والتعامل معها بصورة عاجلة، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطن.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المبادرة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق استجابة ملموسة لعدد كبير من البلاغات الواردة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تتعامل مع كل شكوى بمنتهى الجدية، مع توجيه المختصين بسرعة الفحص الميداني واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب الشكوى في أسرع وقت ممكن.

وشدد المحافظ على أن شكاوى المواطنين تمثل أولوية قصوى في أجندة العمل التنفيذي، خاصة ما يتعلق بالخدمات الحيوية واليومية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وفي مقدمتها الصحة ،أعطال الإنارة العامة، ورفع كفاءة النظافة، وتحسين مستوى المرافق، مؤكدًا أن المتابعة لا تقتصر على تلقي البلاغ فقط، وإنما تمتد حتى التأكد من التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تلقت تعليمات مشددة بضرورة التفاعل السريع مع ما يتم رصده عبر المبادرة، وعدم ترك أي بلاغ دون متابعة أو رد، مع استمرار الجولات الميدانية المفاجئة للوقوف على مستوى الخدمات ومراجعة ما تم تنفيذه من استجابات، بما يضمن تحقيق نتائج يشعر بها المواطن في الشارع.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة ترفع شعار “المواطن أولًا” في جميع الملفات، وأن مبادرة “الغربية بتتغير بيكم” ستظل منصة مفتوحة أمام الجميع لعرض الشكاوى والمقترحات، بما يعزز مناخ المشاركة المجتمعية ويُسهم في بناء جهاز تنفيذي أكثر قربًا من احتياجات الناس وأكثر قدرة على الاستجابة السريعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

الكاف

ابو الدهب: الكاف سيغير لوائحه إذا احتل الأهلي المركز التالت في الدوري

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

دعاء الرزق

دعاء الرزق بعد صلاة الفجر مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والبركة

الغندور

الغندور يثير الجدل بشأن عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

ترشيحاتنا

أسعار السجائر

كليوباترا بكام النهاردة؟.. أسعار السجائر محلي ومستورد اليوم الجمعة 24 أبريل 2026

مواعيد المترو بعد التوقيت الصيفي

ابتداءً من الجمعة..مواعيد المترو والقطارات بعد التوقيت الصيفي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

كاجوال وكلاسيك.. بسمة بوسيل تتألق في إيطاليا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد