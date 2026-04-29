مسؤول استخباراتي بريطاني سابق : قلق عالمي من التداعيات الاقتصادية للصراع الإيراني الأمريكي

قال فيليب إنجرام مسؤول سابق في الاستخبارات العسكرية البريطانية، إنّ حالة من القلق تسود مختلف دول العالم نتيجة التداعيات الاقتصادية للنزاع الجاري، موضحاً أن العديد من الدول تسعى إلى تقييم شكل هذا الأثر الاقتصادي المحتمل، ومدى انعكاسه على الأوضاع السياسية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الحكومات تدرس الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتخفيف من تأثير هذه التداعيات على المواطنين، مشيراً إلى وجود نقاشات مكثفة بين قادة الدول، لا سيما في أوروبا، حول سبل التعامل مع هذه التحديات.

وفيما يتعلق بالمحادثات المرتقبة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد إنجرام أن الفرصة تظل قائمة دائماً لتحقيق تقدم، معتبراً أن الحوار بحد ذاته يمثل أمراً إيجابياً مقارنة بالتصعيد العسكري.

وأوضح أن استمرار التواصل بين الأطراف يعزز من احتمالات الوصول إلى نتائج، مشدداً على أن العمليات العسكرية تُعد امتداداً للدبلوماسية، حيث تلجأ إليها الأطراف عندما تتعثر المفاوضات، بهدف فرض مواقفها أو تعزيز مواقعها التفاوضية، إلا أن انعقاد هذه المحادثات في الوقت الراهن يُعد مؤشراً إيجابياً.

وأشار إنجرام إلى احتمالية حدوث مفاجآت في أعقاب هذه المحادثات، لافتاً إلى أن دونالد ترامب قد ينخرط في هذه المباحثات في مرحلة ما.

وتابع أن عملية صنع القرار قد تشهد تطورات غير متوقعة في أي وقت، خاصة في ظل التصريحات المتكررة وغير المتوقعة، وهو ما يثير قلق الدبلوماسيين وقادة العالم. وبيّن أن هذه الحالة من عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ تنعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي العالمي.