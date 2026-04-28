قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بيرغوزار كوريل تكشف حقيقة خسارة وزنها السريعة .. وتنفي خضوعها لعملية جراحية

أوركيد سامي

أثارت الممثلة التركية بيرغوزار كوريل حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الماضية، بعد تداول تصريحات نُسبت إليها حول خضوعها لعملية “استئصال المعدة” من أجل إنقاص وزنها، قبل أن تخرج عن صمتها وتوضح الحقيقة الكاملة وراء تلك الأنباء.

وأكدت كوريل أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، موضحة أنها لم تخضع لأي تدخل جراحي، وأن التصريح الذي انتشر كان في الأصل تعليقًا ساخرًا أطلقته خلال حديث سابق، إلا أن البعض تناقله بشكل حرفي، ما أدى إلى انتشار الشائعة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت النجمة التركية تفاصيل رحلتها مع فقدان الوزن، مشيرة إلى أنها نجحت في خسارة نحو 20 كيلوغرامًا خلال فترة أربعة أشهر فقط، لكنها شددت على أن هذا التحول لم يكن سهلًا أو سريعًا كما يعتقد البعض، بل جاء نتيجة التزام صارم بنمط حياة جديد يعتمد على التمارين الرياضية المكثفة واتباع نظام غذائي قاسٍ.

وأوضحت أن التغيير لم يقتصر على الطعام فقط، بل شمل إعادة تنظيم يومها بالكامل، حيث اعتمدت على عادات صحية أكثر انضباطًا، وهو ما ساعدها تدريجيًا على الوصول إلى النتيجة التي ظهرت بها مؤخرًا.

وفي جانب أكثر صراحة، تحدثت كوريل عن معاناتها السابقة مع ما يُعرف بـاضطراب الأكل العاطفي، مشيرة إلى أن تلك المرحلة تسببت في تقلبات حادة في وزنها، بين زيادة ملحوظة وفقدان مفاجئ، وهو ما انعكس أيضًا على حالتها النفسية آنذاك.

وأضافت أن رحلة فقدان الوزن كانت مليئة بالتحديات، كاشفة أنها مرت بأيام صعبة للغاية، كانت تشعر فيها بالجوع الشديد لدرجة البكاء، خاصة مع التزامها بتقليل عدد الوجبات وتناولها في أوقات مبكرة، ما فرض عليها فترات طويلة من الامتناع عن الطعام.

واختتمت كوريل حديثها بالتأكيد على أن النتيجة التي وصلت إليها لم تكن وليدة حل سريع، بل ثمرة جهد طويل وانضباط قاسٍ، مشيرة إلى أن التمارين المكثفة والالتزام الغذائي الصارم كانا العاملين الأساسيين في هذا التغيير، رغم صعوبة التجربة التي وصفتها بأنها من أكثر المراحل تحديًا في حياتها.

الممثلة التركية بيرغوزار كوريل اخبار الفن نجوم الفن

الفاروميو
الفاروميو
الفاروميو

