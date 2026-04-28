التاكسي الطائر يحلّق في سماء مصر | تجربة فاخرة تختصر الزمن وتعيد رسم خريطة التنقل .. وخبير يعلّق

في ظل التطور السريع الذي يشهده قطاع النقل عالميًا، تخطو مصر خطوة لافتة نحو المستقبل بإطلاق خدمة “التاكسي الطائر”، التي تعد واحدة من أكثر وسائل التنقل حداثة وابتكارًا. هذه الخدمة لا تقتصر فقط على كونها وسيلة انتقال سريعة، بل تمثل تجربة متكاملة تجمع بين الراحة والفخامة واختصار الوقت، ومع تزايد الاهتمام بهذه الفكرة، بات الكثيرون يتساءلون عن تفاصيلها، وكيف يمكن الاستفادة منها، وما الذي يميزها عن وسائل النقل التقليدية.

ما هو التاكسي الطائر؟

التاكسي الطائر هو نظام نقل جوي يعتمد على طائرات هليكوبتر حديثة أو مركبات جوية متطورة لنقل الركاب بين المدن أو داخلها في وقت قياسي. وقد تم إطلاق هذه الخدمة في مصر تحت اسم “Air Taxi Egypt”، في إطار شراكات مع جهات دولية، بهدف تقديم حلول مبتكرة لمشكلات التنقل وتقليل زمن الرحلات بشكل ملحوظ.



الفكرة الأساسية تقوم على تجاوز الطرق البرية المزدحمة والانتقال عبر الجو مباشرة، وهو ما يسمح بتقليص زمن الرحلة من ساعات إلى دقائق. فعلى سبيل المثال، يمكن الوصول من القاهرة إلى الساحل الشمالي في نحو ساعة واحدة فقط، بينما تستغرق الرحلة إلى واحة سيوة قرابة 90 دقيقة، وهو ما يمثل فارقًا كبيرًا مقارنة بوسائل النقل التقليدية.

خريطة انتشار الخدمة داخل مصر

في مرحلتها الأولى، تركز خدمة التاكسي الطائر على عدد من المناطق الحيوية والسياحية، حيث تم تحديد نقاط تشغيل رئيسية تشمل القاهرة الكبرى، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومناطق الشيخ زايد والتجمع. كما تمتد الخدمة لتغطي وجهات سياحية بارزة مثل الغردقة وشرم الشيخ والجونة وواحة سيوة.



ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تم الإعلان أيضًا عن إطلاق خدمات مماثلة تحت مسمى “Sky Cab”، في محاولة لتوسيع نطاق الفكرة وجعلها أكثر انتشارًا داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

تجربة مختلفة فوق السحاب

الركوب في التاكسي الطائر ليس مجرد وسيلة انتقال، بل تجربة متكاملة تبدأ من لحظة الوصول إلى نقطة الإقلاع. حيث يستقل الركاب طائرة صغيرة تتسع عادة ما بين 8 إلى 14 راكبًا، مع إجراءات سريعة للصعود والانطلاق.



وتتميز الرحلة بقصر مدتها، إلى جانب إتاحة فرصة مشاهدة مناظر بانورامية خلابة من الأعلى، وهو ما يمنح الركاب تجربة فريدة تجمع بين المتعة والعملية في آن واحد. وتستهدف هذه الخدمة بشكل أساسي رجال الأعمال والسائحين الباحثين عن الخصوصية والسرعة، بعيدًا عن صخب الطرق التقليدية.

أسعار التاكسي الطائر.. رفاهية لها ثمن

رغم المزايا العديدة التي تقدمها الخدمة، فإن تكلفتها لا تزال مرتفعة نسبيًا، ما يجعلها في الوقت الحالي موجهة لفئات محددة. وتتفاوت الأسعار بحسب الوجهة، حيث تبلغ تكلفة جولة جوية لمشاهدة الأهرامات نحو 200 دولار، بينما تصل رحلة زيارة القلعة إلى 300 دولار.



أما الرحلات داخل المدن، فتتراوح أسعارها بين 300 و350 دولارًا، مثل الرحلات من مطار ألماظة إلى العاصمة الإدارية أو الشيخ زايد. وفيما يتعلق بالتنقل بين المدن السياحية، فقد تصل الأسعار إلى 1500 دولار للفرد في بعض الرحلات، مثل القاهرة إلى سيوة أو الغردقة إلى الأقصر، ما يعكس طبيعة الخدمة الفاخرة التي تقدمها.

كيف يمكن حجز الرحلة؟

الاستفادة من خدمة التاكسي الطائر تتطلب الحجز المسبق من خلال شركات متخصصة أو عبر وكلاء السياحة. وتتنوع خيارات الحجز بين الرحلات الخاصة أو الجماعية، وفقًا لاحتياجات العملاء.



وتنطلق الرحلات عادة من مطارات صغيرة أو مواقع مخصصة داخل المدن أو المناطق السياحية. وقبل الإقلاع، يتم التأكد من بيانات الركاب والالتزام بإجراءات السلامة، لضمان تجربة آمنة ومنظمة.

مميزات وعيوب التجربة

لا شك أن التاكسي الطائر يقدم مزايا عديدة، أبرزها السرعة الكبيرة وتوفير الوقت، إلى جانب كونه تجربة جديدة وممتعة تقلل من معاناة الزحام المروري. كما يمنح الركاب مستوى عاليًا من الخصوصية والراحة.



في المقابل، تظل التكلفة المرتفعة أبرز التحديات التي تواجه انتشار الخدمة، إلى جانب محدودية نقاط التشغيل في الوقت الحالي، وهو ما يجعلها غير متاحة على نطاق واسع حتى الآن.

أرقام ومعلومات عن المشروع

يحمل مشروع التاكسي الطائر في مصر أبعادًا استثمارية وتقنية كبيرة، حيث يتم تصنيع الطائرات في منطقة العين بأبوظبي، مع خطة إنتاج تمتد من 2023 إلى 2028 بطاقة تصل إلى 1000 طائرة سنويًا.



وتصل سرعة هذه الطائرات إلى نحو 240 كيلومترًا في الساعة، بمدى بطارية يبلغ 160 كيلومترًا، وهي مزودة بـ12 محركًا، وتتسع لخمسة ركاب بالإضافة إلى الطيار.



وتقدر الاستثمارات الموجهة للمشروع في مصر بنحو 5 مليارات جنيه، بتمويل مشترك مصري إماراتي، بينما تبلغ قيمة الطائرات المستخدمة نحو ملياري جنيه. وتعمل حاليًا أربع طائرات ضمن المشروع، مع خطط مستقبلية للتوسع في مجالات النقل الطبي والشحن السريع.

رؤية خبير سياحي.. خطوة نحو مستقبل مختلف

من جانبه، يرى الخبير السياحي أحمد البكري أن إدخال خدمة التاكسي الطائر في مصر يمثل خطوة متقدمة تعكس توجه الدولة نحو تحديث البنية التحتية السياحية وتقديم تجارب مختلفة للسائحين. ويؤكد أن الفكرة ليست مجرد وسيلة انتقال، بل منتج سياحي جديد يضيف بعدًا من الفخامة والسرعة، خاصة في بلد يمتلك تنوعًا جغرافيًا كبيرًا مثل مصر، مما يجعل الربط السريع بين المدن السياحية عنصر جذب مهم.

هل هي التجربة الأولى في مصر؟

يوضح البكري أن فكرة الطيران السياحي ليست جديدة بالكامل في مصر، إذ توجد منذ سنوات رحلات جوية ترفيهية تنطلق من مطارات مثل القاهرة أو الغردقة وتدور فوق المعالم السياحية. لكن التاكسي الطائر، بحسب رأيه، هو أول تطبيق فعلي لفكرة “النقل الجوي عند الطلب” داخل المدن وبينها، ويقدم ايضا رحلات جوية ترفيهية.

الفارق بين التاكسي الطائر والرحلات السياحية الجوية

يشير البكري إلى أن الرحلات الجوية التقليدية التي تُنظم للسائحين تركز على الاستمتاع بالمشاهد من الأعلى، مثل التحليق فوق الأهرامات أو البحر الأحمر، وهي أقرب لتجربة ترفيهية محددة بوقت ومسار. أما التاكسي الطائر فهو وسيلة انتقال سريعة ومرنة، تهدف لنقل الركاب من نقطة إلى أخرى في وقت قياسي، مع إمكانية الحجز حسب الطلب، وهو ما يجعله أقرب لخدمة نقل فاخرة.

المواصفات والتجربة المتوقعة

اكد البكري ان التاكسي الطائر يعتمد على هليكوبتر حديثة تتسم بالأمان والسرعة، وتستوعب عددًا محدودًا من الركاب، مما يوفر خصوصية عالية. كما أن زمن الرحلات القصير يمثل عامل جذب رئيسي، خاصة لرجال الأعمال والسائحين الباحثين عن تجربة مميزة بعيدًا عن الزحام.

موعد التطبيق والتوسع المستقبلي

يؤكد البكري أن الخدمة ما زالت في مراحلها الأولى داخل مصر، ومن المتوقع أن يتم التوسع فيها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مع زيادة عدد الطائرات ونقاط الإقلاع. ويرى أن نجاح التجربة سيعتمد على التسعير ومدى إتاحتها لشريحة أكبر من المستخدمين، وليس فقط للفئات مرتفعة الدخل.



يختتم البكري بأن التاكسي الطائر يمثل إضافة قوية لقطاع السياحة المصري، لكنه يحتاج إلى تنظيم دقيق وتسويق ذكي حتى يتحول من تجربة جديدة إلى عنصر أساسي ضمن منظومة النقل والسياحة الحديثة في مصر.



يمثل التاكسي الطائر خطوة جريئة نحو مستقبل النقل في مصر، حيث يجمع بين التكنولوجيا الحديثة واحتياجات السوق المتزايدة لحلول سريعة وفعالة. ورغم التحديات التي قد تواجه انتشاره، خاصة فيما يتعلق بالتكلفة والبنية التحتية، فإن المؤشرات الحالية تعكس إمكانية تحوله إلى عنصر أساسي في منظومة النقل والسياحة خلال السنوات المقبلة.