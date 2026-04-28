أخبار أسوان.. تخريج 100متعافى من الإدمان.. وتنظيم تداول للمواد البترولية.. ومبادرة للحماية من الكلاب الضالة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 27/4/2026 أحداث متنوعة.

فقد قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، يرافقه الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالمشاركة فى حفل تخريج 100 متعافى من الإدمان بمركز عزيمة بمدينة أسوان الجديدة ، بحضور قيادات المحافظة والصندوق .

وفى كلمته رحب محافظ أسوان بمدير الصندوق ومرافقوه لزيارتهم عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مقدماً شكره للصندوق للدور الوطنى والإنسانى الذى يقوم به لحماية أبنائنا الشباب من خطر المخدرات ، وفى ظل التعاون المثمر والبناء مع كافة الوزارات والجهات المختصة .

تنظيم حفل تخريج 100 متعاف من الإدمان بمركز عزيمة بمدينة أسوان الجديدة

تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بأسوان من توجيه ضربات حاسمة وناجحة لمافيا السوق السوداء ، حيث تم ضبط أحد الأشخاص بمنطقة أطلس أثناء قيامه بتجميع كمية قدرها 450 لتر بنزين ، من خلال تفريغها داخل جراكن من الدراجات النارية والتروسيكلات فى محاولة لإعادة بيعها خارج الإطار القانونى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم التحفظ على المضبوطات ، وإحالته إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ضبط 1155 لتر بنزين وسولار بأسوان وإحالة المتهمين للنيابة

كثفت مديرية التموين، جهودها الميدانية بمختلف مراكز المحافظة لتنفيذ ذلك على أكمل وجه وذلك بناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بشأن توافر المواد البترولية بشكل منتظم داخل محطات الوقود لتلبية إحتياجات المواطنين وتحقيق التوازن المطلوب .



إصلاح طلمبات البنزين بمحطتين وقود فى إدفو وحملات لرصد الأعطال

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الجهود المبذولة من العاملين بمديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعه مكى للتوسع فى تنفيذ فعاليات المبادرة الرائدة (توعية – تطعيم – تعقيم) للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة بأسلوب علمى وإنسانى متكامل وذلك على مدار الأربعة شهور الماضية حيث يأتى استمرارا لتنفيذ إستراتيجية مصر 2030 للقضاء على مرض السعار.



للحماية من الكلاب الضالة.. بيطرى أسوان ينفذ مبادرة (توعية– تطعيم– تعقيم)