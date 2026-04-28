الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28- 4- 2026 والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات، يتقدمها الصدام المرتقب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقاءات مهمة في الدوريين المصري والسعودي.

قمة أوروبية مرتقبة في دوري الأبطال
تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية إلى المواجهة النارية التي تجمع بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا. وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسط ترقب كبير نظرًا لقوة الفريقين وتاريخهما الحافل في البطولة. ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، حيث ينتظر الجمهور مواجهة مليئة بالإثارة والندية.

منافسات قوية في الدوري المصري
على صعيد الدوري المصري الممتاز، تُقام عدة مباريات مهمة ضمن الجولة الحالية، حيث يلتقي بتروجت مع الإسماعيلي في الخامسة مساءً عبر قناة ON Sport، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية.

وفي التوقيت ذاته، يواجه فريق زد نظيره فاركو، في لقاء متكافئ يُبث عبر قناة ON Sport Max.

أما في المساء، فيلتقي المقاولون العرب مع غزل المحلة في تمام الثامنة مساءً على قناة ON Sport، بينما يواجه كهرباء الإسماعيلية فريق البنك الأهلي في نفس التوقيت عبر قناة ON Sport Max، في مواجهتين تحملان أهمية كبيرة في جدول الترتيب.

صراع مثير في الدوري السعودي
وفي الدوري السعودي، تتواصل الإثارة من خلال عدة مباريات قوية، حيث يلتقي الشباب مع الفتح في تمام الثامنة مساءً على قناة Thmanyah 3.
كما يواجه نيوم فريق الحزم عند الساعة 7:45 مساءً على قناة Thmanyah 4.
وتتجه الأنظار إلى مباراة الهلال وضمك في تمام التاسعة مساءً على قناة Thmanyah 1، في لقاء يسعى فيه الهلال لمواصلة نتائجه الإيجابية.
وفي نفس التوقيت، يلتقي الخليج مع النجمة عبر قناة Thmanyah 2، في مباراة لا تقل أهمية عن باقي المواجهات

