أحمد السيد: الأهلي فقد هويته.. وكان الأفضل تجديد عقد ربيعة

أكد أحمد السيد نجم الأهلي السابق، أن الفريق الاحمر ظهر مهلهلًا أمام بيراميدز، في ظل غياب روح اللاعبين وابتعادهم عن مستواهم، مشيرًا إلى غياب نخوة اللاعبين الذين قدموا أسوأ أداء على الإطلاق.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": : فيستون مايلي كان بعيدا عن المستوى منذ فترة طويلة، واليوم ظهر بشكل مختلف في المباراة، حتى أن الأهلي كان يدرس ضمه وليس لديه قناعة كبيرة بمستواه، لكنه اليوم وهو من أكبر اللاعبين سنا تفوق على لاعبي الأهلي بشكل واضح.

وأضاف: حتى لو المدرب أسوأ واحد في الدنيا، كان لاعبي الأهلي يقدموا أقصى جهد لديهم، وسبق وعاصرت مدربين أسوأ منه لكن كنا نبذل قصارى جهدنا، لكن اللاعبين ظهروا بأداء سيئ للغاية، والفريق فقد هويته، وكل كرة مشتركة كانت لصالح بيراميدز.

وواصل: ياسر إبراهيم كان عليه اللعب بشكل أفضل، ورغم انه عنصر خبرة لكنه ارتكاب أخطاء كثيرة، وإمام عاشور شارك في الشوط الثاني وظهر وكأنه "يتمشى" داخل الملعب، هل هؤلاء اللاعبين لا يدركون قيمة النادي الأهلي لهذه الدرجة؟!.

وأكمل: العناصر التي شاركت في المباراة أيضا عناصر جيدة، وعلى الورق كان المفروض يلعب 4-4-2، لكن لا أحد يعرف أين كان يلعب هؤلاء داخل الملعب، لدرجة أننا كنا نرى طاهر محمد يلعب رميات التماس، شعرت أن اللاعبين بعيدين تماما عن الحالة الفنية والذهنية.

وزاد: كان الأفضل للأهلي التجديد مع رامي ربيعة، ولو كان عنده أخطاء كان سيكون أفضل من هؤلاء ونفس الأمر للاعبين آخرين، في الجيل الذي كنت موجود فيه كنت كابتن للفريق، لكن كان هناك كباتن في الملعب مثل تريكة ووائل جمعة وغيرهم، وكنا نشعر باطمئنان في وجودهم، واليوم شعرت أن الفريق بلا قائد في الملعب.

وتابع: أين المحترفين الأجانب في صفوف الأهلي، واليو ديانج رحل كثيرا، ومحمد علي بن رمضان "شبح" وظل النادي يفاوضه ثلاث سنوات، وانضم وهو غير قادر على اللعب بصفة أساسية، وكذلك كامويش الذي لم نستفد منه ولا أحد يعرفه أو شاهده في الملعب.

وأردف: الأهلي كان يختار لاعبين أفارقة أفضل من ذلك، كل المحترفين بدون فائدة، والأهلي يفتقد للمهاجم، والفريق ليس لديه محترفين يصنعون الفارق، بينما بيراميدز صاحب الـ33 عاما صنع الفارق في لقاء اليوم.. وسجل هدفين وأضاع هدفين مثلهما. وكان يعتمد على لعبة وراء الدفاع نجح فيها على مدار الشوطين.

واستطرد: مايلي كان بعيد عن مستواه مؤخرا، واليوم عاد بشكل أفضل، بيراميدز افتقد اعمدة أساسية مثل قطة ومروان حمدي ومحمد حمدي ورغم ذلك قدم مستوى كبير في اللقاء.. ورغم ان الاهلي مكتمل الصفوف لكن اللاعبين بعيدين عن مستواهم.

وأضاف: بالأداء والنتائج الأخيرة، الأهلي قد لا يلحق أصلا بالكونفدرالية، وكان الفريق لديه 6 لقاءات حاسمة خسر منهم 5 نقاط وبالتالي فرصته صعبة للغاية.

وتابع: في ولاية جوزيه الثالثة، كان الزمالك مع حسام حسن متفوق على الأهلي بـ13 نقطة، ويومها جوزيه خرج بتصريحه الشهير، بأن الزمالك سوف يخسر العديد من النقاط ووضع ضغط على الزمالك والأهلي فاز بفارق خمس نقاط.

وأكد: بفوز بيراميدز اليوم، بيراميدز دخل في المنافسة بقوة، والزمالك عنده مباريات صعبة امام الأهلي وسموحة وسيراميكا كليوباترا، ولازالت الاحتمالات مفتوحة، وستظل مباراة الأهلي والزمالك صعبة رغم مستوى المارد الأحمر، وبنسبة كبيرة الأهلي أصبحت حظوظه ضعيفة جدًا في مركز متقدم.

وأردف: كل اللاعبين في الأهلي اليوم لا يستحقون البقاء في الفريق، ولا يجب أن يتحدث أي لاعب عن زيادة عقده مع الأهلي، ومصطفى شوبير لم يكن في مستواه، وهناك لاعبين لا يستحقوا البقاء في الأهلي مثل ياسين مرعي وطاهر وزيزو ومحمد شريف وبنشرقي وبن رمضان ومروان عثمان، وإمام عاشور ممكن يكمل، وتريزيجيه يلعب بروح وهو الوحيد الذي قد يكمل مسيرته.. وكذلك حسين الشحات عندما يشارك يصنع الفارق.

واستطرد: لو سألت أي شخص، سيؤكد أن هناك لاعبين كثيرين يجب رحيلهم عن النادي، الأهلي فاز بالعديد من البطولات بأسماء أقل من المجموعة الحالية، والأهلي لو ضم ميسي مع المجموعة الحالية لن يفعل شيئا مع المجموعة الحالية ولن يستطيعوا مساعدته، وهناك كارثة في الدفاع أن يعود زيزو لمنطقة جزاء الأهلي للدفاع ويرتكب خطأ احتسب ركلة جزاء..

وأشار إلى أنه لا أحد يفهم أسلوب لعب الأهلي، وبيراميدز معروف أسلوب لعبه فهو يقوم بالتحضير لحين البحث عن ثغرة، لكن الأهلي كان غريبا والفريق كله في حالة صعبة، لم نكن نفهم شيئًا في طريقة لعب الأهلي.

وأتم: ترتيب المربع الذهبي الزمالك، بيراميدز، والأهلي، ثم سيراميكا كليوباترا.