قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 9 أطنان سولار بالأقصر وأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 8 أطنان مواد بترولية "سولار" محملة على سيارتين تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بنطاق محافظتى أسوان والأقصر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن "أسوان ، الأقصر" قيام (3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظتى " أسوان ، الأقصر") بتجميع المواد البترولية "السولار" ، بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارتين (ربع نقل ، فنطاس) محمل عليهما (قرابة 8 طن مواد بترولية "سولار") ، وبحوزة أحدهم (بندقية آلية).

وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على المواد البترولية من عدة محطات وقود مختلفة بمحافظات الوجه القبلى ، وذلك لإعادة بيعها بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية.