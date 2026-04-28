خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يشدد على ضرورة إنجاز ملف التصالح

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة الإسراع في إنجاز ملف التصالح، موجهًا رؤساء المدن بالتواصل المباشر مع المواطنين، وتوضيح المستندات المطلوبة لهم من خلال الاستعانة باستشاريين متخصصين، مع تبني آلية الوصول إلى المواطن في منزله لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، إلى جانب تحديث بيانات المواطنين خاصة أرقام الهواتف لضمان سهولة التواصل، والتواجد اليومي للمسؤولين بالمراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل، وتقديم خدمات دقيقة وسريعة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها ملف التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية ومنظومة النظافة، بالإضافة إلى استعراض سبل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ قنا، على تخصيص وحدة للشئون المالية ضمن وحدة استرداد أراضي الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المتقاعسين، وتشكيل لجان متابعة دورية لضمان الجدية في التنفيذ، مؤكدًا أهمية استرداد الأراضي غير المستغلة، وتقنين أوضاع واضعي اليد وفقًا للقانون.

كما كلف الببلاوى، رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من تصنيف واضح لكافة المتغيرات المكانية، خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، مع ضرورة تحري الدقة في تنفيذ الإزالات، وتوثيق الحالات قبل وبعد التنفيذ، وسرعة الرد على التقارير الواردة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات غير القانونية، مع التشديد على منع التعديات في مهدها خاصة خلال الفترات الليلية والعطلات.

وفي ملف النظافة، وجه الببلاوي، بضرورة دعم منظومة جمع ونقل المخلفات خاصة في القرى والنجوع، وتوفير المعدات اللازمة مثل اللوادر وسيارات الكبس، مع التشديد على عدم إلقاء المخلفات في الترع أو حرقها لما له من آثار بيئية خطيرة، كما شدد على تنظيم ندوات توعوية للمواطنين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتعزيز ثقافة التخلص الآمن من القمامة، والالتزام بالأماكن المخصصة لها.

وشدد محافظ قنا، على تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة ورصد أي تعديات على الأراضي واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها، بالإضافة إلى توجيه إدارة التخطيط العمراني بتنظيم دورات تدريبية وتوعوية بشأن تراخيص البناء، في ظل وجود عجز في الكوادر الفنية والحاجة إلى رفع كفاءة العاملين ومواكبة الأنظمة الحديثة، خاصة في ظل التحول الرقمي وضعف البنية التحتية المعلوماتية ببعض الإدارات.

وفي ختام الاجتماع، ناقش المحافظ منظومة عربات الكسح، حيث تم استعراض إحصائيات بعددها على مستوى المراكز، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم الكامل للمواطنين، مع تطبيق أقصى درجات العقوبة على المخالفين خاصة من يقومون بإلقاء مخلفات الصرف في الترع والمصارف.

كما وجه بضرورة عمل منظومة لمركبات التوك توك، وتفعيل الرقابة الميدانية لضمان تحسين جودة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

حضر فعاليات الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديري القطاعات الخدمية، ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية، وعدد من القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة.