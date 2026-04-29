هل يشترط الوضوء عند قراءة القرآن من الهاتف؟ أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن التساؤلات المتعلقة بمدى اشتراط الوضوء لقراءة القرآن الكريم ومس المصحف، موضحاً أن هناك فرقاً شرعياً بين مجرد القراءة وبين مس المصحف الورقي.

وأشار خلال البث المباشر لصفحة الدار إلى أنه يجوز للشخص غير المتطهر أن يقرأ القرآن من ذاكرته أو من الموبايل وهو مُحدث حدثاً أصغراً، أما الحدث الأكبر (الجنابة) فيوجب الغسل قبل القراءة، مؤكداً أن مس المصحف الورقي يختلف عن القراءة المجردة، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز مسه إلا للمتطهر، وذلك إعمالاً لقوله تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ».

وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية، لفت أمين الفتوى إلى أن بعض فقهاء المالكية أجازوا لطلاب الكتاتيب ومعلمي القرآن مس المصحف دون وضوء، وذلك تيسيراً عليهم لضرورة التعلم والتعليم وتجنباً للتضييق الناجم عن تكرار الحدث وصعوبة الوضوء المستمر في هذه الأوقات.

وأكد أن رأي الجمهور يظل هو الأصل بوجوب الوضوء لمس الكتاب الورقي، لكن يمكن الأخذ بمذهب المالكية في حالات التعلم والتعليم كنوع من العفو الشرعي تيسيراً على طلبة العلم.

وحول القراءة من الوسائل التكنولوجية الحديثة، أوضح الشيخ محمد عبد السميع أن الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية (التابلت واللابتوب) لا تأخذ حكم المصحف الورقي من الناحية الفقهية، وبناءً عليه، يجوز مس هذه الأجهزة والقراءة منها دون وضوء.

وأشار إلى أن هذا الحكم يمثل مخرجاً شرعياً لمن يرغب في القراءة والذكر أثناء التنقل أو في الأوقات التي يصعب فيها الوضوء، حيث أن الشاشة الإلكترونية ليست هي المصحف الذي عناه الفقهاء في أحكام الطهارة.

أما فيما يخص حكم مس الحائض للمصحف، فقد بينت الفتوى أنه لا يجوز للحائض مس المصحف الورقي مباشرة لقراءة وردها اليومي، بينما أجاز بعض العلماء الإمساك به عبر حائل كالقفازات وما شابه.

ومع ذلك، شدد أمين الفتوى على أن القراءة عبر الهاتف المحمول أو الأجهزة الإلكترونية جائزة تماماً للحائض، لأن الجهاز لا يسمى مصحفاً شرعاً، مما يتيح للمرأة الحفاظ على أورادها وذكرها دون حرج شرعي.

واختتمت دار الإفتاء توضيحها بالتأكيد على أن الأصل في التعامل مع كلام الله هو الطهارة الكاملة من الحدثين الأصغر والأكبر تعظيماً لشعائر الله، ولكن الشريعة الإسلامية جاءت بالتيسير في الوسائل التكنولوجية وحالات الضرورة التعليمية، لضمان استمرار صلة المسلم بالقرآن الكريم في مختلف الظروف والأحوال.