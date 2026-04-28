كشف غموض تضرر سيدة من التعدى عليها بطوخ

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن القليوبية من كشف غموض تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام عمها بالتهجم على مسكنها والتعدى عليها وأسرتها بالضرب وتهديدهم بإشعال النيران بمسكنهم بالقليوبية والزعم بعدم إستجابة الأجهزة الأمنية لشكواها .



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لمركز شرطة طوخ من شقيقة الشاكية " طالبة " بتضررها من عمها سائق مقيم بدائرة المركز لقيامه بالتعدى عليها وأسرتها بالسب والضرب بمنزلهم وإحداث تلفيات به لخلافات بينهم حول الميراث، وفى وقت لاحق حررت الشاكية ووالدتها محضر بتضررهما من المشكو فى حقه لذات الأسباب .



وتمكنت قوة من مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط المشكو فى حقه فى حينه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق