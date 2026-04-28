محمد عطية الفيومي : إلغاء الإغلاق المبكر أعاد النشاط للقطاعات الاقتصادية

أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرارات الإغلاق المبكر أثرت سلبًا على بعض القطاعات الاقتصادية وتسببت في تراجع الإيرادات.

وقال الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن إلغاء القرار ساهم في تخفيف الضغوط على الأنشطة التجارية والخدمية، وأعاد الحيوية للأسواق، مؤكدًا أن القرار لاقى ارتياحًا بين العاملين وأصحاب الأعمال.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية تحقيق توازن بين تنظيم العمل ودعم النشاط الاقتصادي بما يخدم مصلحة المواطنين.