زي الكبابجي.. طريقة عمل كفتة الحاتي

رشا عوني

تبحث النساء عن طريقة عمل كفتة الحاتي ، خاصة وأنها من الأطباق المميزة وسهلة التحضير ويحبها الكبار والصغار، وهناك بعض أسرار الكفتة المشوية التي تجعلك تحصلين على طعم مثالي كالذي تشتريه من المحلات، لذلك نقدم لك في السطور التالية طريقة عمل الكفتة زي الكبابجي .

 

طريقة عمل كفتة الحاتي الأصلية

 

مكونات كفتة الحاتي


نص كيلو لحمة مفرومة.

20 %دهون أو لحمة ضاني.

ملح.

فلفل أسود.

تفل بصلة.

معلقة كبيرة نشا.

معلقة بيكنج بودر.

خلطة مشويات.

طريقة عمل كفتة الحاتي 


يفرم البصل ويعصر جيًدا من الماء.

نأخذ مياه البصل وتترك جانبًا لحين تصبيع الكفتة، ومن الممكن بشر حبة من الطماطم علي مياه البصل لإضافة نكهة مميزة للكفتة.

ثم تتبل اللحم بملح وفلفل أسود وكيس خلطة المشويات والبيكنج بودر والنشا.

ثم تعجن جيداً حتي تنسج خيوط بيضاء.

تترك في الثلاجة نصف ساعة.

ثم تشكل عن طريق غمس الإيدي في مياه البصل و تصبيع الكفتة.

تدخل الصينية فى فرن ساخن جدًا على درجة حرارة عالية حتي تحصل على لون مميز.

نسخن فحمة وتوضع على ورق فويل في نصف صنية الكفتة و توضع معلقة زيت و تغطي الكفتة جيداً حتي تشرب كل البخار، لكي تحصلين على طعم مميز.

طريقة عمل الكفتة بالبرغل

مقادير الكفتة بالبرغل

  • 1 كيلو جرام لحم مفروم
  • 2 بصلة، مبشورة ناعم
  • 250 جرام برغل
  • ملح حسب الرغبة
  • فلفل أسود حسب الرغبة
  • رشة جوزة الطيب
  • ماء بصل
  • زيت
  • 1 ملعقة كبيرة بيكينج باودر
  • رشة سكر (اختياري)
خطوات عمل الكفتة بالبرغل

 في وعاء كبير، امزجي اللحم المفروم والبصل المبشور حتى يمتزجا جيدًا.
اغسلي البرغل ثم أضيفيه إلى خليط اللحم والبصل.
تبّلي المكونات بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والبيكنج باودر والسكر اختياري.
قلّبي المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا.
أضيفي كمية قليلة من الزيت إلى ماء البصل.
شكّلي خليط الكفتة إلى أصابع متوسطة الحجم.
اطهي الكفتة بالبرغل على الشواية أو في صينية فرن حتى تنضج.
اتركي الكفتة تنضج تمامًا، ثم افتحي الشواية قليلًا لتعطيها لونًا ذهبيًا جميلًا

طريقة عمل الكفتة زي الكبابجي

مكونات كفتة الكبابجي


1. نص ك لحم مفروم ناعم
2. بصلة مفرومة ناعم
3. ثوم بودرة
4. ملعقة باكينج بودر
5. رشة ملح
6. أوراق البقدونس المفرومة ناعمة
7. فلفل أسود
8. بهارات لحمة
9. صفار بيضة واحدة
10. عيدان للشوي

طريقة تحضير الكفتة زي الكبابجي


احضري وعاء وقومي بوضع اللحمة بداخله واحضري البصل واحرصي على تصفيته الكاملة من الماء الذي بداخله

 وقومي الأن بوضع الثوم البودرة وبعد ذلك ضيفي له الباكينج بودر حتى لا تكش اللحمة وتحافظ على حجمها 

وضيفي للحم الملح والفلفل وبهارات اللحم وضعي البقدونس

واحرصي على أن يكون مفروم ناعم للغاية وقومي بتقليب جميع المكونات هذه معاً حتى يمتزجوا سوياً وتشرب اللحم جميع التوابل 

واتركيها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتبل اللحم جيداً 

قومي بإخراجها وضيفي لها صفار البيض واخلطيه جيداً مع باقي المكونات وارجعيها الثلاجة مرة أخرى 

وضعيها لمدة نصف ساعة ومن ثم قومي بإخراجها من الثلاجة وضعيها على أعواد الشوي ولكن قبل استخدام أعواد الشوي قومي بنقعها في الماء والملح حتى لا تحترق داخل الفرن 

ورصي الكفتة في الصينية وادخليها الفرن حتى تنضج ومن ثم قومي بإخراجها من الفرن .

