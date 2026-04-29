إتاحة كراسة شروط وحدات الإسكان الجديدة غدا.. والسداد على 20 سنة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إتاحة كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

طرح كراسات الشروط غداً

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة كراسة الشروط بداية من غد الأربعاء 30 أبريل نيسان 2026 حتى 30 مايو أيار 2026 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.

دعم دور القطاع الخاص

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن هذا الطرح يأتي في إطار تعزيز التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وشركات التطوير العقاري، بما يضمن استدامة توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين منخفضي الدخل، إلى جانب دعم دور القطاع الخاص في توفير منتجات عقارية متنوعة داخل السوق المصري.

تمويل عقاري بفائدة 8% لمدة 20 عاماً



وأوضحت وزيرة الإسكان أن المطورين العقاريين المشاركين في المبادرة ملتزمون ببيع الوحدات بنظام التمويل العقاري المدعوم، وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة، وبعد موافقة جهات التمويل المتعاقدة مع الصندوق.

ويصل سعر عائد التمويل العقاري إلى 8% متناقصة طوال مدة التمويل، على أن تمتد فترة السداد حتى 20 عاماً كحد أقصى، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين من محدودي الدخل.

استجابة لمنخفضي الدخل

وأشارت الوزيرة إلى أن طرح كراسة الشروط لهذا التعاون المهم مع القطاع الخاص يأتي كنتيجة لعدد كبير من الاجتماعات التشاورية والتحضيرية مع كبرى شركات التطوير العقاري العاملة في القطاع العقاري، وبهدف الاستجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين منخفضي الدخل للحصول على وحدة سكنية.

19 ألف وحدة في 8 مدن جديدة

كما أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد بالتعاون مع المطورين العقاريين يهدف إلى بناء نحو ١٩ ألف وحدة سكنية في ثمان مدن جديدة، وهي مدن (حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة)، بإجمالي مساحة ٣٨٣.١٢ فدانًا.

أماكن الوحدات الجديدة

وأضاف أن مدينة حدائق أكتوبر تشهد طرح ٤ قطع أراضي، وهي قطع الأراضي أرقام (٣، و٤، و٥، و٦) بالمنطقة تقاطع طريق الفيوم ووصلة دهشور الجنوبية، بينما تشهد مدينة العاشر من رمضان طرح قطعتي أرض، إحداهما شمال الحي الرابع عشر، والأخرى بالحديقة المركزية شمال الحي الخامس عشر، بينما تتضمن مدينة أكتوبر الجديدة طرح قطعة أرض واحدة جنوب طريق الواحات.

مدينة سوهاج الجديدة تشهد طرح قطعة أرض واحدة بالقرب من طريق أسيوط – سوهاج الغربي، وتتضمن مدينة السادات طرح قطعتي أرض في منطقتي النرجس والزهور، بينما تشهد مدينة العبور الجديدة طرح ٤ قطع أراضٍ، حيث تقع القطعة الأولى جنوب الحي الرابع عشر، بينما تقع الثلاث قطع الأخرى بالحي الخامس والعشرين بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي، وهي قطع الأراضي أرقام (٢، و١٢، و١٤).

وأشار إلى أن مدينة أسيوط الجديدة تشهد طرح قطعة أرض بالتوسعات الجنوبية الشرقية، بينما تشهد مدينة حدائق العاصمة طرح قطعتي أرض (٨، و٩) بحي جاردينيا.

تفاصيل كراسة شروط سكن لكل المصريين



قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن كراسة الشروط متاحة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتةً إلى أن مدة التنفيذ المخصصة لقطع الأراضي التي ستُقام عليها الوحدات السكنية والإدارية والتجارية تبلغ 4 سنوات من تاريخ أول قرار وزاري، بحد أقصى 6 أشهر من التعاقد.

وأضافت أن مدة تنفيذ أراضي الخدمات تصل إلى 5 سنوات، فيما يلتزم المطور العقاري بطرح وحدات كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل، على أن يتم التسليم خلال 36 شهراً من تاريخ الحجز.