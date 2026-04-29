رياضة

إمام عاشور يقترب من قيادة وسط الأهلي أمام الزمالك

حمزة شعيب

اقترب إمام عاشور، لاعب الأهلي، من استعادة مكانه في التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة الزمالك المرتقبة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدوري، في ظل توجه الجهاز الفني للاعتماد على اللاعب في القمة المقبلة.

واستقر الجهاز الفني بقيادة ييس توروب على عودة إمام عاشور إلى خط الوسط، نظرًا للحاجة إلى جهوده في مواجهة بحجم لقاء الزمالك، خاصة بعد تراجع أداء وسط الملعب في المباراة الماضية.

وتشير التوقعات إلى أن عودة إمام قد تكون على حساب المالي أليو ديانج، أو من خلال تعديل فني يمنح أحمد سيد زيزو العودة لمركز الجناح، بدلًا من مشاركته في عمق الملعب كما حدث في مواجهة بيراميدز الأخيرة.

ويرى الجهاز الفني أن وجود إمام عاشور يمنح الفريق قوة أكبر في وسط الملعب، سواء من الناحية الدفاعية أو في التحولات الهجومية، وهو ما يعزز فرص الدفع به أساسيًا في القمة.

على جانب آخر، كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة ما تردد بشأن وجود عرض من نادي نيس الفرنسي للتعاقد مع إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا عدم وجود أي مخاطبات رسمية بهذا الشأن داخل النادي.

وأوضح المصدر أن الأهلي لم يتلق أي عرض رسمي من النادي الفرنسي، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد عبد المنعم، مشيرًا إلى أن كل ما يتردد حتى الآن لا يتجاوز نطاق التكهنات.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي ستتعامل مع أي عرض رسمي يصل للنادي مستقبلًا وفقًا لمصلحة الفريق واللاعب، مؤكدًا أن النادي لم يناقش حتى الآن أي عروض تخص إمام عاشور.

