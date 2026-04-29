عايز مشاهدات.. القبض على شخص ادعى اصطدام سائق سيارة بقائد دراجة نارية متعمدا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى ادعى خلاله القائم على النشر قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير بدون تراخيص واصطدامه بقائد دراجة نارية متعمداً، ما تسبب فى وفاته وفر هارباً بالقليوبية.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 26/ الجارى تبلغ لمركز شرطة طوخ بوقوع حادث بين قائد سيارة ملاكى "سارية التراخيص" وقائد دراجة نارية ما تسبب فى وفاته. وبسؤال قائد السيارة (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها) أقر بوقوع الحادث عن طريق الخطأ بسبب اختلال عجلة القيادة نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.

أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ)، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب لزيادة معدلات المشاهدة على صفحته .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.