بعد قرار الحكومة رسميا.. مواعيد غلق المحلات من اليوم

ارتفعت عمليات البحث عن مواعيد غلق المحلات الجديدة بعد قرار الحكومة رسمياً بوقف العمل بقرار الغلق في الساعة الحادية عشرة مساء، والذي كان امتد لمدة شهر وانتهي أمس، وهو ما يعني عودة عمل المحلات بالمواعيد السابقة ، فماذا أعلنت الحكومة مجددا في هذا الشأن؟.

وقف عمل قرار غلق المحلات

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن اللجنة المختصة عقدت اجتماعًا اليوم استمعت خلاله إلى مختلف التقييمات المتعلقة بقرارات ترشيد استهلاك الطاقة، في ضوء تطورات الأزمة الإقليمية الراهنة وتداعياتها على الاقتصاد المصري والإقليمي والعالمي، فضلًا عن انعكاساتها على تقديرات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن اللجنة ناقشت إمكانية تمديد قرار تحديد مواعيد غلق المحال، إلا أنها توافقت في النهاية على وقف العمل به، والعودة إلى المواعيد الطبيعية التي كانت مطبقة سابقًا، مؤكدا أن القرار تم إلغاؤه بشكل كامل، في إطار مراجعة موضوعية لنتائج إجراءات الترشيد.

استمرار العمل عن بعد لمدة يوم

وأشار الحمصاني إلى أن باقي قرارات الترشيد لا تزال سارية، بما في ذلك نظام العمل عن بُعد لبعض الموظفين، موضحًا أن إلغاء قرار الغلق في الساعة 11 مساء جاء استجابةً لمطالب ممثلي القطاع الخاص، خاصة القطاع السياحي، لتجنب أي آثار سلبية على النشاط الاقتصادي.

عودة عمل المحلات لمواعيدها السابقة

وفيما يخص مواعيد عمل المحال والمطاعم، أوضح أن العودة ستكون كاملة إلى النظام السابق، بما يسمح لأصحاب الأنشطة بتحديد مواعيد التشغيل وفق ما كان معمولًا به قبل قرارات الترشيد.

تطبيق المواعيد الصيفية

وقد أعلنت لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء إيقاف العمل بالمواعيد الشتوية لغلق المحال، والعودة رسميًا لتطبيق المواعيد الصيفية، بالتزامن مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي وتقديم الساعة 60 دقيقة، في إطار تنظيم ساعات النشاط بما يتناسب مع طبيعة فصل الصيف، وتحقيق التوازن بين الحركة التجارية وترشيد استهلاك الطاقة وفق توجهات الدولة.

وأكدت اللجنة أن القرار يأتي لضبط منظومة العمل اليومي خلال أشهر الصيف، بما يحقق الانسيابية في تقديم الخدمات ويواكب زيادة معدلات الإقبال على الأسواق والمطاعم خلال المساء.

مواعيد عمل المحال والمولات التجارية بالتوقيت الصيفي

تبدأ الدولة، اعتبارًا من يوم 28 أبريل، تطبيق قرار لجنة إدارة الأزمات بشأن العودة إلى مواعيد فتح وغلق المحال العامة إلى ما كانت عليه قبل القرار الاستثنائي الأخير، وذلك وفقًا لقرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، المتعلق بتنظيم مواعيد تشغيل المحال خلال فصل الصيف.

وبحسب القرار رقم 456 لسنة 2020، تم تحديد مواعيد تشغيل الأنشطة المختلفة وفق ضوابط منظمة توازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التشغيل.

مواعيد غلق المحلات في الصيف

وبحسب الضوابط الجديدة، تبدأ مواعيد عمل المحال والمولات التجارية من الساعة 7 صباحًا وحتى 11 مساءً، مع مد العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وتعمل المطاعم والكافيهات والبازارات من الساعة 5 صباحًا وحتى 1 صباحًا، مع استمرار خدمات توصيل الطلبات (الدليفري) على مدار 24 ساعة دون توقف.

وفيما يخص الورش، تبدأ نشاطها من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق السريعة ومحطات الوقود، لضمان سرعة التعامل مع الأعطال وتقديم الخدمات العاجلة.

وشدد القرار على استثناء عدد من الأنشطة الحيوية من مواعيد الغلق، بما يسمح لها بالعمل على مدار اليوم، وتشمل الصيدليات، ومحلات السوبر ماركت والبقالة، والمخابز، وأسواق الجملة، وذلك لضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين بشكل مستمر.