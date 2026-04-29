حريق مصيعد بطور سيناء.. النيران تشتعل والجهود تتكثف لمنع امتدادها

تواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة جنوب سيناء جهودها المكثفة للسيطرة على حريق اندلع، اليوم الأربعاء، بمنطقة مُصيعد التابعة لمدينة الطور، حيث امتدت ألسنة اللهب بين أشجار النخيل الكثيفة داخل الكتلة السكنية، بفعل رياح نشطة تجاوزت سرعتها 35 كيلومترًا في الساعة، ما ساهم في سرعة انتشار النيران.

ودفعت الوحدة المحلية لمدينة الطور بعدد من اللوادر والمعدات الثقيلة لدعم عمليات الإخماد، في محاولة للحد من انتقال الحريق عبر الحشائش والنباتات الجافة، وسط مشاركة فعّالة من الأهالي الذين ساندوا جهود فرق الإطفاء للسيطرة على النيران.

وأكد مصدر أمني أن الحريق اندلع في أشجار النخيل فقط، ولم يمتد إلى المنازل حتى الآن، مشيرًا إلى أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية. وأضاف أن المعاينة المبدئية ترجّح أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي او القاء سيجارة مشعلة فى القش.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق كبير في نطاق دائرة قسم أول الطور، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع لمتابعة أعمال الإخماد، والوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق.