40 ألف جنيه.. زيادة أسعار السيارة ستروين C4X

أعلن وكيل علامة ستروين (Citroën) في مصر، عن أحدث قائمة أسعار سيارة ستروين C4X موديل 2026 المجمعة محليا، مع تطبيق زيادات سعرية محدودة على بعض الفئات، مع الإبقاء على أسعار باقي طرازات العلامة دون تغيير.

وتطرح السيارة ستروين ‏C4X‏ موديل 2026 ‏ بفئتين رئيسيتين هما Feel وShine، وتتميز بكونها مجمعة محليًا في مصر، ما يعزز من توافرها ويوفر تجربة امتلاك أكثر كفاءة من حيث خدمات الصيانة وتكلفة التشغيل.

وتعتمد السيارة ستروين ‏C4X‏ ‏على محرك PureTech سعة 1.2 لتر تربو، يولد قوة 130 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، لتقدم مزيجًا متوازنًا بين الأداء القوي وكفاءة استهلاك الوقود. كما يأتي تصميمها الخارجي ليجمع بين أناقة سيارات السيدان ولمسات سيارات الـSUV، مع مساحة داخلية واسعة وصندوق أمتعة بسعة 510 لتر.

وتتميز الفئة Feel بجنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة، ونظام دخول وتشغيل بدون مفتاح، ومثبت سرعة مع محدد للسرعة، وفرامل يد كهربائية، إلى جانب نظام صوتي يدعم البلوتوث وUSB، وتكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، فضلًا عن باقة متكاملة من وسائل الأمان تشمل 4 وسائد هوائية وبرنامج الثبات الإلكتروني.

أما الفئة الأعلى Shine فتقدم تجهيزات أكثر تطورا تشمل سقفا بانوراميا كهربائيًا، وجناحا خلفيا رياضيا، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا رجوع خلفية عالية الدقة، إلى جانب مقاعد أمامية كهربائية بخاصية التدليك ودعم القطنية، كما تضم شاشة عدادات رقمية 7 بوصة، وشاشة وسطية 10 بوصات تعمل باللمس، وشاحنا لاسلكيا، ونظام إضاءة LED متطور بتقنية High Beam Assist، بالإضافة إلى نظام صوتي متقدم.

وبحسب القائمة الجديدة للقصراوي ‏، ارتفع سعر الفئة الأولى ‏C4X Feel‏ بقيمة 40 ألف جنيه لتصل لسعر مليون و 290 الف جنيه، ‏بينما زاد سعر الفئة الأعلى ‏C4X Shine‏ بقيمة 25 ألف جنيه لتصل لسعر مليون و 420 الف جنيه، وذلك في إطار ‏التحديثات السعرية الدورية التي تشهدها سوق السيارات.‏