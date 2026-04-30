فرص سكنية جديدة.. طرح 19 ألف وحدة في 8 مدن

أعلنت المهندسة مي عبدالحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد لطرح نحو 19 ألف وحدة سكنية جديدة في 8 مدن، ضمن خطة الدولة المستمرة للتوسع في المشروعات السكنية وتوفير خيارات متعددة تناسب احتياجات المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

توفير أنظمة تمويل عقاري

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة الحياة، أن المرحلة المقبلة ستركز بشكل أكبر على دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير أنظمة تمويل عقاري ميسرة بفائدة 8%، وفترات سداد تصل إلى 20 عامًا، مع الحرص على أن تكون مقدمات الحجز في متناول الإمكانيات المالية للمواطنين.

المعروض من الوحدات السكنية

وأكدت أن الدولة عملت على مدار السنوات العشر الماضية على تطوير آليات تشجع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الإسكان، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتقديم تصميمات متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة.

توسيع قاعدة الخيارات

وأضافت أن الوصول إلى نموذج فعال للشراكة مع القطاع الخاص تطلب سنوات من الدراسة والعمل، حتى تم التوصل مؤخرًا إلى صيغة متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف، وتهدف إلى تعزيز الاستدامة وتوسيع قاعدة الخيارات السكنية المتاحة في السوق المصري.