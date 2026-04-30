جمال الزهيري: نظام الدوري سبب المنافسة القوية خلال الموسم الجاري

أكد الناقد الرياضي جمال الزهيري أن بطولة الدوري المصري هذا الموسم تشهد منافسة قوية بين جميع الفرق، مشيرًا إلى أن الصراع على المراكز المختلفة أصبح أكثر اشتعالًا مقارنة بالمواسم السابقة.

وأوضح الزهيري، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، أن النظام الحالي لبطولة الدوري ساهم بشكل كبير في زيادة قوة المنافسة، وهو ما انعكس على ارتفاع مستوى الإثارة والمتعة للجماهير طوال الموسم.



وأضاف الزهيري أن الدوري المصري يحتاج إلى إعادة هيكلة، مؤكدًا أن الأفضل أن يُقام بمشاركة 16 ناديًا فقط، من أجل رفع مستوى التنافس بشكل أكبر، وضمان مشاهدة مباريات أكثر قوة وإثارة بين الفرق المشاركة.