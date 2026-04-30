حضّريها لأطفالك .. طريقة عمل دوناتس البطاطس

دوناتس البطاطس من الأطباق الجانبية غير التقليدية التي يمكنك تقديمها لأطفالك وأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.
قدمت الشيق غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دوناتس البطاطس في المنزل فيما يلي…
مقادير دوناتس البطاطس
● 4 بطاطس مسلوقة ومهروسة
● 1/2 كوب نشا
● 2 ملعقة كبيرة دقيق
● ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
● ملح وفلفل
● مكعب مرقة
● 2 ملعقة صغيره بودرة ثوم
● ملعقة صغيرة بابريكا
● زيت للقلي
طريقة تحضير دوناتس البطاطس
تخلط جميع المقادير ثم تشكل دوناتس.
وتقلى في زيت قلي غزير ساخن.