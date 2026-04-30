حضّريها لأطفالك .. طريقة عمل دوناتس البطاطس

دوناتس البطاطس من الأطباق الجانبية غير التقليدية التي يمكنك تقديمها لأطفالك وأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيق غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دوناتس البطاطس في المنزل فيما يلي…

مقادير دوناتس البطاطس



● 4 بطاطس مسلوقة ومهروسة

● 1/2 كوب نشا

● 2 ملعقة كبيرة دقيق

● ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

● ملح وفلفل

● مكعب مرقة

● 2 ملعقة صغيره بودرة ثوم

● ملعقة صغيرة بابريكا

● زيت للقلي

طريقة تحضير دوناتس البطاطس



تخلط جميع المقادير ثم تشكل دوناتس.

وتقلى في زيت قلي غزير ساخن.