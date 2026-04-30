"دمج إدارة التمريض ورعاية الصحة العقلية نحو الجودة والتميز" يوم علمي بكلية التمريض جامعة بني سويف

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظّمت كلية التمريض اليوم العلمي لقسم تمريض الصحة النفسية بالتعاون مع قسم إدارة التمريض، تحت عنوان "دمج إدارة التمريض ورعاية الصحة العقلية: نحو الجودة والتميز"، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان الزبلاوي حسن، عميد الكلية، والدكتورة شيرين السيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجوى سويلم، رئيس قسم تمريض الصحة النفسية، والدكتورة سناء محمد حسن، رئيس قسم إدارة التمريض، وبالتنسيق مع الدكتورة علياء عبد الله محمود، والدكتورة عايدة محمود.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن فعاليات اليوم العلمي تناولت أهمية دمج مفاهيم الصحة النفسية في الإدارة التمريضية، ودور القيادة الواعية في تحسين بيئة العمل، والتخفيف من الضغوط المهنية على الفرق التمريضية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

كما ناقشت الفعاليات سبل إعداد كوادر تمريضية تمتلك مهارات إدارية متقدمة، إلى جانب وعي نفسي عميق، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة تقوم على أسس علمية ومهنية حديثة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم التكامل بين الجوانب العلمية والعملية في المجال التمريضي.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة حنان الزبلاوي، على أهمية هذا التعاون العلمي بين القسمين، باعتباره نموذجًا يعكس التكامل بين البعد النفسي والجانب الإداري في مهنة التمريض، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وأن هذا التعاون يعكس حرص الكلية على تقديم محتوى علمي متكامل، وتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، مشيدةً بجهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في إنجاح اليوم العلمي.

واختُتمت الفعاليات بتكريم القائمين على تنظيم اليوم العلمي، وسط إشادة واسعة بالمستوى المتميز للحدث، والتأكيد على أهمية تحويل التوصيات والنتائج إلى ممارسات تطبيقية داخل المؤسسات الصحية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية التمريضية.