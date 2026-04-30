الرئيس السيسي: "صنع في مصر" هدف استراتيجي لبناء اقتصاد قوي ومستدام
رئيس عمال مصر: مصر تشهد إعادة تأسيس شاملة للدولة الحديثة
الرئيس السيسي: تفعيل استراتيجية التشغيل الوطنية لتوفير وظائف مستدامة
الرئيس السيسي يُهنئ عمال مصر في عيدهم ويؤكد أهمية دورهم في بناء الوطن
تحذير شديد اللهجة.. ماذا قال معتمد جمال بمعسكر الزمالك قبل قمة الأهلي؟
مسابقة لتعيين 8000 معلم لغة عربية بالأزهر.. الشروط ورابط التقديم
أزمة بـ مطار تورنتو.. إيران تنسحب وكندا تتذرع بالحرس الثوري ومونديال 2026 يشتعل
حالات الطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. تفاصيل الضوابط
إدارة الوقت والتعامل مع ضغط الامتحانات.. ورشة عمل بصيدلة بني سويف
فاتح بيرول: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ
جاهز للقمة .. زيزو يدخل حسابات توروب في مباراة الأهلي والزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

المؤتمر: عمال مصر الركيزة الأساسية وداعم رئيسي لمسار التنمية والاستقرار

رضا فرحات
رضا فرحات
عبد الرحمن سرحان

هنأ اللواء د. رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، عمال مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدا أن هذه المناسبة تمثل تقديرا مستحقا لدورهم الوطني وما يقدمونه من جهد وعطاء في مختلف مواقع العمل، باعتبارهم الركيزة الأساسية في دفع عجلة الإنتاج وترسيخ أسس التنمية الشاملة والاستقرار في الدولة.

وأكد فرحات أن عمال مصر يمثلون القوة الفاعلة في منظومة الإنتاج، وأحد أهم عوامل تحقيق التوازن والاستقرار داخل المجتمع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة التي تفرض على الدول تعزيز قدراتها الذاتية والاعتماد على سواعد أبنائها، مشيرا إلى أن الحديث عن التنمية لا يمكن فصله عن دور العمال الذين يقفون في الصفوف الأولى لتنفيذ خطط الدولة وتحويلها إلى واقع ملموس يشعر به المواطن.

وأشار إلى أن ما شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من توسع كبير في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات، يعكس حجم الجهد الذي يبذله العمال في مواقع الإنتاج، مؤكدا أن هذه المشروعات لم تسهم فقط في تحسين مستوى الخدمات، بل ساعدت أيضا في توفير فرص عمل، وخفض معدلات البطالة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والصمود.

وأشاد فرحات بالطفرة التي تشهدها الدولة المصرية في تطوير منظومة العمل والارتقاء بقدرات العمالة المصرية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية واعية تعتبر الإنسان هو محور التنمية وأساس أي تقدم اقتصادي حقيقي من خلال الاهتمام المتزايد ببرامج التدريب والتأهيل، وتحديث بيئة العمل، بما يساهم في إعداد قوة عمل قادرة على التعامل مع متغيرات سوق العمل الحديث بكفاءة عالية.

وأكد فرحات أن الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الوظيفي وتطوير الأطر التشريعية المنظمة لعلاقات العمل تساهم في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ودعم مسار التنمية المستدامة في الدولة داعيا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والانتماء، من أجل تحقيق مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للدولة المصرية.

رضا فرحات عيد العمال البرلمان مجلس النواب المؤتمر

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

إمام عاشور

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

طرح شقق سكنية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

أبرد مكان فى الكون

ثلج يفوق الخيال.. كيف كشف العلماء أبرد مكان معروف في الكون؟

أفريقيا

قارة تنقسم .. كيف تعيد أفريقيا رسم خريطة الأرض؟

الأهلي

مصيره بيد الزمالك وبيراميدز.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري؟

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد