المؤتمر: عمال مصر الركيزة الأساسية وداعم رئيسي لمسار التنمية والاستقرار

هنأ اللواء د. رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، عمال مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدا أن هذه المناسبة تمثل تقديرا مستحقا لدورهم الوطني وما يقدمونه من جهد وعطاء في مختلف مواقع العمل، باعتبارهم الركيزة الأساسية في دفع عجلة الإنتاج وترسيخ أسس التنمية الشاملة والاستقرار في الدولة.

وأكد فرحات أن عمال مصر يمثلون القوة الفاعلة في منظومة الإنتاج، وأحد أهم عوامل تحقيق التوازن والاستقرار داخل المجتمع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة التي تفرض على الدول تعزيز قدراتها الذاتية والاعتماد على سواعد أبنائها، مشيرا إلى أن الحديث عن التنمية لا يمكن فصله عن دور العمال الذين يقفون في الصفوف الأولى لتنفيذ خطط الدولة وتحويلها إلى واقع ملموس يشعر به المواطن.

وأشار إلى أن ما شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من توسع كبير في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات، يعكس حجم الجهد الذي يبذله العمال في مواقع الإنتاج، مؤكدا أن هذه المشروعات لم تسهم فقط في تحسين مستوى الخدمات، بل ساعدت أيضا في توفير فرص عمل، وخفض معدلات البطالة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والصمود.

وأشاد فرحات بالطفرة التي تشهدها الدولة المصرية في تطوير منظومة العمل والارتقاء بقدرات العمالة المصرية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية واعية تعتبر الإنسان هو محور التنمية وأساس أي تقدم اقتصادي حقيقي من خلال الاهتمام المتزايد ببرامج التدريب والتأهيل، وتحديث بيئة العمل، بما يساهم في إعداد قوة عمل قادرة على التعامل مع متغيرات سوق العمل الحديث بكفاءة عالية.

وأكد فرحات أن الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الوظيفي وتطوير الأطر التشريعية المنظمة لعلاقات العمل تساهم في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ودعم مسار التنمية المستدامة في الدولة داعيا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والانتماء، من أجل تحقيق مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للدولة المصرية.