الحرس الثوري: الشعب الإيراني يؤكد دائما على سياسة حسن الجوار

أكد الحرس الثوري الإيراني أن استراتيجية إيران تجاه المياه الإقليمية قائمة على الأمن الجماعي واحترام وحدة أراضي الدول، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني يؤكد دائما على سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون البناء.

وشدد الحرس الثوري الإيراني في بيان له، على أن سياسات واشنطن و "إسرائيل" في الحرب أدخلت دول الجوار المطلة على المياه الإقليمية في صراعات.

وأوضح الحرس الثوري أن سياسات واشنطن وإسرائيل في الحرب عرضت أمن المنطقة للخطر.

وحذر الحرس الثوري الإيراني من السياسات العلنية والخفية للولايات المتحدة و"إسرائيل" والتي تسعى لإثارة الحروب وتوريط دول الجوار بالعدوان على إيران.

واختتم الحرس الثوري الإيراني بيانه قائلا : سنرد على أي هجوم أمريكي بضربات متواصلة حتى وإن كانت محدودة النطاق.