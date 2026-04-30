حبس ديلر في إطلاق النار ببولاق الدكرور وترويع المواطنين

قررت جهات التحقيق المحتصة حبس ديلر متهم بإطلاق النار في بولاق الدكرور وترويع المواطنين .

فى إطار كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار نارى فى الهواء وترويع المواطنين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر جنائى - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش – فرد خرطوش)، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وإطلاقه عيار نارى لترهيب أهالى المنطقة لإعتراضهم على تعاطيه المواد المخدرة والإتجار بها.