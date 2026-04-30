نهاية مشوار أسطورة اليد .. أحمد الأحمر يعلن رحيله عن الزمالك برسالة مؤثرة للجماهير

أعلن أحمد الأحمر لاعب نادي الزمالك لكرة اليد، انتهاء مشواره مع النادي بنهاية الموسم الجاري، وذلك عبر حسابه على موقع فيسبوك.

ووجّه الأحمر رسالة شكر إلى جماهير الزمالك، مؤكدًا أنهم كانوا دائمًا الداعم الأكبر للفريق، كما أعرب عن تقديره لكل زملائه والمدربين الذين شاركوه مسيرته داخل النادي.

وأشار إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت بعض التحديات، بسبب تغييرات في استراتيجية الفريق مقارنة بما اعتاد عليه منذ تصعيده للفريق الأول، إلا أنه شدد على أن الزمالك سيظل ناديًا كبيرًا، معربًا عن ثقته في عودة البطولات خلال الفترة المقبلة.

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك برونزية كأس مصر للموسم المحلي 2025-2026 بالفوز علي هليوبوليس بنتيجة 32-28 في مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع .