قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السجائر بعد الزيادة 25% في مستهدفات ضرائب التبغ
الكيلو بـ200 جنيه.. قائمة أسعار الأضاحي قبل العيد
الأحزاب: عيد العمال يؤكد انحياز الدولة للعامل المصري في الجمهورية الجديدة
رحلة لقمة العيش من الفيوم لأكتوبر .. دفن جثماني شابين سقطا من أعلى سقالة
حادث مروع بمؤسسة الزكاة.. ميكروباص يدهس المارة ويقتحم محلًا
نوتنجهام فورست يفوز على أستون فيلا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي
صاحب مخبز: عيش الشعير أغلى من القمح بسبب التكلفة والإقبال مرتبط بالفائدة الصحية
بالأسماء .. حركة تكليفات جديدة في قطاع البترول
الدفاع الجوي الإيراني .. دوي انفجارات بطهران في الاشتباك مع طائرات مسيرة
منتخب المصارعة الحرة تحت 20 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية
نظام الطيبات تحول لديانة جديدة بالسوشيال ميديا .. جمال شعبان ينفعل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اتهامات دولية مثيرة حول مالي .. خبير : دعم غربي وأوكراني وراء اضطرابات الانقلاب

أوكرانيا
أوكرانيا
محمد البدوي

قال الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية إن محاولة الانقلاب العسكري الأخيرة في دولة مالي لا يمكن اعتبارها أحداثًا عشوائية، مؤكدًا أن توقيتها وطبيعتها يثيران العديد من التساؤلات حول وجود أطراف خارجية متورطة في دعمها.

أبعاد إقليمية ودولية للصراع

وأوضح قناة، خلال مداخلة عبر تطبيق “زووم” في برنامج حديث القاهرة مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، أن العملية التي شارك فيها عدد كبير من المقاتلين لم تكن تعتمد فقط على قدرات محلية، بل حظيت بدعم وتخطيط من أطراف غربية، ما يعكس وجود أبعاد إقليمية ودولية للصراع.

وأشار إلى أن الأوضاع في مالي، رغم نجاح السلطات في احتواء جزء كبير من التحركات، لا تزال تحمل قدرًا من المخاطر، مع استمرار التوترات على الأرض.

التأثير على الرأي العام

وانتقد الخبير السياسي ما وصفه بالحملات الإعلامية الغربية، وخاصة الفرنسية، معتبرًا أنها تسعى لتشويه الدور الروسي في أفريقيا وربط الأحداث بروسيا وقوات “فاغنر”، بهدف التأثير على الرأي العام الدولي.

محاولات لعودة النفوذ الغربي

وأضاف أن هناك محاولات لعودة النفوذ الغربي إلى المنطقة، إلا أن الظروف الحالية لا تسمح بتمرير هذه المشاريع، خاصة في ظل التواجد الروسي الذي جاء بطلب رسمي من بعض الدول الأفريقية.

وفي سياق حديثه، أشار إلى ما وصفه بتورط خبراء أوكرانيين في دعم بعض الجماعات المسلحة في مالي عبر تقديم خبرات وتقنيات عسكرية، معتبرًا أن ذلك يأتي ضمن صراع أوسع للتأثير على النفوذ الروسي داخل القارة الأفريقية.

أوكرانيا الانقلاب العسكري مالي دولة مالي

