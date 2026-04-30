20% من الناتج المحلي .. الوزراء : القطاع العقاري يدفع الاقتصاد إلى الأمام

أكد أمجد حسنين عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بمجلس الوزراء، أن القطاع العقاري والمقاولات يمثل أكثر من 20 % من الناتج المحلي في مصر .



وقال حسنين في حواره على قناة " إكسترا نيوز"،:" القطاع العقاري يسهم في دفع الاقتصاد إلى الامام ".

وتابع" منذ 2011 وحتى الان العقار هو قاطرة الاقتصاد المصري في أي وقت به أزمات "، مضيفا:" العقار يعتمد على أكثر من 90 صناعة أخرى تتداخل مع صناعة العقار ".

وأكمل أمجد حسنين :" القطاع العقاري به عمالة مباشرة وعمالة غير مباشرة تتمثل في الصناعات التي تتداخل مع القطاع العقاري مثل مواد البناء ".

ولفت امجد حسنين :" مفيش دولة هتتقدم بدون تنمية عمرانية وتطوير للبنية التحتية"، مضيفا:" شركات القطاع الخاص الكبرى في العقارات بتبيع بأكثر من 2 تريليون جنيه في السنة ".

