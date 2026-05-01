أشرف قاسم: الأهلي يمر بأسوأ مواسمه.. والاعتراف بالأخطاء بداية تصحيح المسار

أكد أشرف قاسم نجم نادي الزمالك والكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي يمر بواحد من أسوأ مواسمه على كافة المستويات، مشددًا على أن بداية تصحيح المسار تكون بالاعتراف بالأخطاء.

وقال قاسم، خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2 ، إن الزمالك يدخل مواجهة القمة بهدف واضح وهو استمرار المنافسة على لقب الدوري، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للفريق هو تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

وأوضح أن مباريات القمة لا تخضع لمقاييس المستوى طوال الموسم، بل ترتبط بالحالة الفنية والذهنية للاعبين داخل أرض الملعب، مشيرًا إلى أن الأهلي لم يظهر بالشكل المتوقع أمام بيراميدز، بينما تعثر الزمالك وفقد نقطتين أمام إنبي.

وأضاف أن الزمالك يمتلك هدفين في اللقاء، إما تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة التعادل، مؤكدًا أن الجهاز الفني يسعى لتأمين المباراة بشكل كبير.

وفيما يتعلق بالتشكيل، أشار قاسم إلى أن الأقرب لتعويض غياب عمر جابر هو محمد إسماعيل، على حساب محمد إبراهيم، بهدف الحد من خطورة محمود حسن تريزيجيه، نظرًا لقوته الدفاعية وخبراته.

واختتم تصريحاته بالتأكيد ، أن الأفضل فنيًا هو الدفع بـ محمود بنتايج في مركز الظهير الأيسر، مع تواجد أحمد فتوح في خط الوسط بجوار عبدالله السعيد ومحمد شحاتة، لتحقيق التوازن المطلوب خلال اللقاء.