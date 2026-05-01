عبد الحميد بسيوني: القمة بطولة خاصة.. والزمالك يمتلك أفضلية هجومية

أكد عبدالحميد بسيوني لاعب نادي الزمالك السابق، أن مواجهة القمة بين النادي الأهلي والزمالك تحمل العديد من الأهداف لكلا الفريقين، مشيرًا إلى أن الأهلي ما زال يمتلك فرصة، وإن كانت ضعيفة، في المنافسة على لقب الدوري.

وقال بسيوني، خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن مباراة القمة تمثل بطولة خاصة، والفوز بها له تأثير كبير في تهدئة الجماهير، خاصة في ظل المنافسة التاريخية بين الناديين.

وأضاف أن الزمالك لم يحقق هدفه حتى الآن بالتتويج بلقب الدوري، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على التشكيل الأساسي وعدم إجراء تغييرات، من أجل الحفاظ على حالة الانسجام بين اللاعبين.

وأوضح أن الأفضل فنيًا هو الدفع بالمهاجم ناصر منسي أساسيًا، نظرًا لقدرته على التسجيل في مختلف أوقات المباراة، بعكس مشاركته كبديل والتي تؤثر على مستواه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن الثلاثي الهجومي المكون من عدي الدباغ وناصر منسي وخوان بيزيرا هو الأفضل، مشيرًا إلى أن الأرقام تعكس قوة الزمالك الهجومية في وجود هذا الثلاثي داخل الملعب.