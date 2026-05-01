الإمارات تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون شروط
ثابت بدون تغيير.. تعرف علي سعر الدولار في تعاملات مساء اليوم
جماهير الأهلي والزمالك تتجه إلى استاد القاهرة لحضور مباراة القمة |شاهد
إسلام عيسي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. وجهاز المنتخب يطمئن عليه
نشرة المرأة والمنوعات | فوائد تناول الخميرة بانتظام.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب شاي منتهي الصلاحية؟
لماذا الذنب أشد شؤما في الشهر الحرام؟.. خطيب المسجد الحرام يجيب
في حضور 1000 إيطالي.. زاهي حواس يطالب باسترداد نفرتيتي وحجر رشيد | صور
زاد 10 جنيه ..سعر الذهب يسجل 6960 جنيهًا في الصاغة.. تحركات جديدة للمعدن الأصفر
قبل لقاء القمة.. أمير هشام يكشف عن الأعلى قيمة تسويقية بين لاعبي الأهلي والزمالك
الأمم المتحدة: أزمة إيران تعطل وصول المساعدات إلى اللاجئين
باكستان وسيط الظل بين واشنطن وطهران.. هل تنجح الدبلوماسية الهادئة؟
الاستثمار: بنها نموذج صناعي بـ 1.1 مليار جنيه.. 52 مشروعا توفر 2800 فرصة عمل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أسرار معلقة فوق الشمس.. كيف تسبح ألسنة اللهب في قلب الجحيم؟

أمينة الدسوقي

في كشف علمي يفتح نافذة جديدة على فهم نجمنا الأقرب، تمكن باحثون من حل لغز طالما حير العلماء كيف تبقى ألسنة اللهب الشمسية، وهي كتل هائلة من البلازما، معلقة فوق سطح الشمس لأسابيع أو حتى أشهر دون أن تسقط؟

ظاهرة شمسية تتحدى المنطق

تُعد ألسنة اللهب الشمسية من أكثر الظواهر غرابة في الفضاء، فهي أقواس ضخمة من البلازما ترتفع من سطح الشمس إلى مسافات شاسعة والمفارقة أن حرارته  ألسنة اللهب الشمسية تصل إلى نحو 10 آلاف درجة مئوية فقط، مقارنة بالإكليل الشمسي الذي تصل حرارته إلى ملايين الدرجات كما أن كثافتها تفوق محيطها بنحو 100 مرة، ما يجعل بقاؤها معلقا أمرا مستحيلا وفق القوانين التقليدية للفيزياء.

كسوف الشمس يوم 17 فبراير 2026

المجالات المغناطيسية القوة الخفية

تكشف الدراسات الحديثة أن السر وراء هذا الغموض يكمن في المجالات المغناطيسية القوية للشمس تعمل هذه المجالات كشبكة خفية تحمل البلازما وتمنعها من السقوط بفعل الجاذبية، مما يجعل ألسنة اللهب تبدو وكأنها تسبح فوق سطح الشمس بثبات ملحوظ.

هذه القوى المغناطيسية تشكل نوعا من "الخيوط" التي تحيط بالبلازما، فتمنعها من الانفلات، وتحافظ على استقرارها رغم وزنها الهائل وارتفاعها الشاهق فوق السطح الشمسي.

نشأة الظواهر الشمسية

تشير الأبحاث إلى أن  ألسنة اللهب الشمسية  تتكون في مناطق محددة تنحني فيها خطوط المجال المغناطيسي، مكونة "أحواضا" أو تجاويف تحجز البلازما ومع حدوث اضطرابات مغناطيسية دقيقة، تُدفع المادة إلى الأعلى لتكوّن الأقواس العملاقة التي نراها.

كسوف الشمس

في الوقت نفسه، يحدث توازن حساس بين المادة الصاعدة وتلك العائدة إلى سطح الشمس، فيما يعرف بـ"مطر البلازما"، وهي العملية التي تحدد مدى استقرار هذه الظواهر أو انهيارها المفاجئ.

مفاتيح لفهم ديناميكية نجمنا وتأثيراته 

فهم هذه الظواهر والتى من بينها  ألسنة اللهب الشمسية لا يقتصر على الجانب الجمالي أو الفضائي، بل يحمل أهمية كبيرة للعلماء الذين يدرسون نشاط الشمس وتأثيره على الأرض، مثل العواصف الشمسية التي يمكن أن تؤثر على شبكات الكهرباء والاتصالات ألسنة اللهب الشمسية إذًا ليست مجرد مشاهد مدهشة، بل مفاتيح لفهم ديناميكية نجمنا وتأثيراته على كوكبنا.

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

مباراة الأهلي والزمالك

القمة 132 بقيادة ألمانية.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

المتهم وابنته في صورة قديمة

لابسني عفريت .. كواليس ليلة الرعب في شقة المنيب

ترشيحاتنا

تطوير الكورنيش على أعلى مستوى لتعزيز المظهر الحضاري والسياحي وتكثيف الجهود استعدادٱ لموسم الصيف

محافظ بورسعيد يوجه بدراسة الاستغلال الأمثل للأرض الواقعة بين الكورنيش والشاطئ

وكيل صحة الدقهلية

الدقهلية.. جراحة الوجه والفكين بشربين يجري 80 عملية ويستقبل 70 حالة خلال أبريل

محافظ الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يهنئ أبطال المحافظة بعد فوزهم بالميداليات الذهبية والفضية ببطولة أفريقيا للمصارعة

بالصور

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

نيسان
نيسان
نيسان

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد