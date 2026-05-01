إنجاح حالات معقدة بقسم جراحة التجميل والحروق بمستشفى السنبلاوين

اعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة التجميل والحروق بمستشفى السنبلاوين العام في إجراء عدد من التدخلات الجراحية الدقيقة والمعقدة، بما يعكس التطور المستمر في مستوى الأداء الطبي داخل مستشفيات المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة أن الفريق الطبي نجح في التعامل مع حالات متنوعة بدقة وكفاءة عالية، حيث تم إجراء عملية استئصال ورم دهني أعلى العين اليمنى، مع الغلق باستخدام غرز تجميلية دقيقة لضمان أفضل نتيجة شكلية، إلى جانب استئصال ورم جلدي خبيث من نوع Basal Cell Carcinoma (BCC) بالوجه، مع إرسال العينة للفحص الباثولوجي للتأكد من سلامة الحدود الجراحية.

وأوضح “الجزار” أنه نظرًا لكبر حجم العيب الناتج عن الاستئصال، تم إجراء تغطية باستخدام تقنية Rhomboid Flap، بما ساهم في إعادة بناء الجلد بشكل تجميلي ووظيفي متميز، مع متابعة الحالات بالقسم الداخلي لضمان استقرارها وتحقيق أفضل نتائج علاجية.

وأضاف أن القسم نجح أيضًا في إجراء تدخلات دقيقة لحالات إصابات معقدة، من بينها حالة إصابة قديمة في وتر باسط الإصبع الأوسط، حيث تم إجراء تسليك وإصلاح للوتر جراحيًا، مع تركيب جبيرة طبية، وتخضع الحالة حاليًا لبرنامج علاج طبيعي مكثف لاستعادة كفاءة الحركة.

إصابة قطعية بالأذن

كما تم التعامل مع حالة دقيقة لسيدة تبلغ من العمر 40 عامًا تعاني من إصابة قطعية بحافة صيوان الأذن نتيجة آلة حادة، حيث تم التدخل الجراحي بدقة عالية، من خلال تحرير الأنسجة المحيطة وتوفير مرونة كافية سمحت بالغلق التجميلي المباشر دون شد زائد، مع الحفاظ على الشكل العام للأذن، على أن يتم استكمال مراحل إعادة البناء لاحقًا لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

وأكد الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي أن ما يشهده قسم جراحة التجميل والحروق بمستشفى السنبلاوين يعكس التطور الحقيقي في مستوى الخدمات العلاجية المقدمة، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على دعم هذه التخصصات الدقيقة من خلال توفير الكوادر البشرية المدربة والتجهيزات الحديثة، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة داخل المحافظة دون الحاجة لتحويل الحالات.

واوضحت الدكتورة رباب الدمناوي مدير عام الطب العلاجي أن هذه التدخلات الجراحية المتقدمة تأتي في إطار خطة تطوير الأداء الفني داخل الأقسام التخصصية، مؤكدة أن فرق العمل تخضع بشكل مستمر للتدريب والتأهيل وفقًا لأحدث البروتوكولات الطبية، بما ينعكس على جودة الخدمة وسلامة المرضى.

وأضافت أن إدارة الطب العلاجي تتابع بشكل دوري مؤشرات الأداء داخل المستشفيات، وتعمل على دعم الأقسام التي تحقق نتائج متميزة، بما يسهم في تعميم التجارب الناجحة ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالكامل.