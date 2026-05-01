رسالة تقدير من القيادة.. عبدالمنعم الجمل: حضور الرئيس السيسي عيد العمال دفعة قوية للإنتاج

أشاد عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد العمال، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس تقديرًا حقيقيًا لدور عمال مصر في دفع عجلة التنمية، ويمنحهم دفعة معنوية كبيرة للاستمرار في العمل والإنتاج.

حرص الرئيس على التواجد

وأوضح الجمل، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن حرص الرئيس على التواجد بين العمال وفي مواقع العمل المختلفة يعكس اهتمامًا مباشرًا بمتابعة جهودهم، مشيرًا إلى أن هذا الاحتكاك يعزز فهم القيادة لحجم التحديات والإنجازات التي يحققها العمال في المشروعات القومية.

مشروعات البنية التحتية

وأكد أن عمال مصر يمثلون الركيزة الأساسية في تنفيذ خطط التنمية، من خلال مساهماتهم في مشروعات البنية التحتية والإسكان والصناعة، لافتًا إلى أن دورهم كان حاسمًا في مختلف مراحل البناء التي شهدتها البلاد.

دعم استقرار بيئة العمل

وأشار إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يواصل جهوده في الدفاع عن حقوق العمال، بالتوازي مع دعم استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن التنظيم النقابي يعمل في إطار شراكة مع الدولة لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن العمال المصريين كانوا دائمًا في مقدمة الصفوف خلال اللحظات الفارقة، سواء في أوقات الحروب أو خلال فترات البناء، وهو ما يعكس وعيهم الوطني وإحساسهم بالمسؤولية تجاه بلدهم.

واختتم الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن العامل المصري يتمتع بروح الصبر والتحدي، وأن التقدير المعنوي يمثل عنصرًا مهمًا في تحفيزه، إلى جانب التزامه بالإخلاص في أداء عمله في مختلف القطاعات.